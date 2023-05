La serie basata sulla straordinaria storia vera di Miep Gies

debutterà il 2 maggio su Disney+. La nostra intervista a Bel Powley

Dal 2 maggio arriva su Disney+ A small light, miniserie in 8 episodi prodotta da ABC Signature e Keshet Studios basta sulla vera storia di Miep Gies (interpretata da Bel Powley). Era giovane, spensierata e ostinata quando Otto Frank (Liev Schreiber) le chiese di aiutarla a nascondere la sua famiglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Se oggi tutto il mondo può leggere e conoscere ‘Il Diario di Anna Franck’ lo si deve a lei, che non solo nascose la famiglia Frank mettendo a rischio la sua stessa vita, ma conservò quel diario facendolo giungere a noi.

Leggi anche >> ‘Peter Pan & Wendy’: «Onorare la familiarità gettando una nuova luce sui personaggi»

«Gli episodi di razzismo e antisemitismo stanno crescendo, e oggi ci sono molti punti in comune con quello che è successo allora. – racconta l’attrice Bel Powely nella nostra intervista – Ma in ognuno di noi alberga il bene. Mi piace pensare che guardando Miep tutti possiamo riconoscere il bene che è in noi e trovare il coraggio di fare la cosa giusta.»

Raccontato con una sensibilità moderna, ‘A small light’ rende attuale la vicenda di Miep, costringendo il pubblico a chiedersi cosa avrebbe fatto al suo posto e, al giorno d’oggi, se avrebbe avuto il coraggio di opporsi all’odio. Alcuni sono rimasti a guardare; Miep ha agito.

«Quando abbiamo ascoltato per la prima volta la straordinaria storia di Miep Gies, siamo rimasti colpiti e profondamente commossi. Eravamo anche convinti che questa miniserie su un eroe di tutti i giorni, di cui la maggior parte delle persone nel mondo non ha mai sentito parlare, avesse bisogno di un debutto senza precedenti – ha dichiarato Carolyn Bernstein, EVP, Scripted and Documentary Films, National Geographic – Siamo determinati a portare A small light al maggior numero di spettatori possibile e speriamo che questo lancio permetta al pubblico di innamorarsi e ispirarsi a Miep proprio come abbiamo fatto noi».

Crediti foto@Ufficio stampa Disney Italia