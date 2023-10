Dal 20 al 22 ottobre, la cittadina di Saluzzo ospita la Festa del libro medievale e antico con un programma che esplora il fascino del viaggio nel Medioevo.

Prende il via venerdì 20 ottobre la terza edizione della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo, che per tre giorni animerà la cittadina piemontese. A ispirare la rassegna 2023, dedicata al tema del viaggio nel Medioevo, sono alcuni versi di Ludovico Ariosto nell’Orlando furioso: Chi va lontan da la sua patria, vede / cose, da quel che già credea, lontane; / che narrandole poi, non se gli crede. Sarà questo, dunque, il file rouge della manifestazione libraria e fieristica nata nel 2021 per raccontare e approfondire la cultura e la storia medioevale.

Strumenti di questo approfondimento sono le declinazioni creative e artistiche con cui l’uomo si è variamente espresso. Romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, azioni pittoriche collettive. Ma anche gare di caccia al tesoro, giochi a tema, laboratori e proiezioni cinematografiche. Un programma che viene affiancato dalle proposte degli editori e delle librerie antiquarie provenienti da tutta Italia.

Logo da Ufficio Stampa

“Come ci ricordava anche il grande medievista Jacques Le Goffe, se studiate il Medioevo vi accorgerete che è diverso da ciò che siamo. Da ciò che l’Europa è oggi diventata”, spiegano i curatori Marco Piccat e Marco Pautasso. “Avrete come l’impressione di fare un viaggio all’estero. Occorre non dimenticare che gli uomini e le donne di questo periodo sono i nostri antenati, che il Medioevo è stato un momento essenziale del nostro passato. E che quindi un viaggio nel Medioevo potrà darvi il duplice piacere di incontrare insieme l’altro e voi stessi”.

“Focalizzandoci per questa terza edizione della Festa proprio sul viaggio, ci piace l’idea di portare all’attenzione del pubblico un tema significativo, ricco di simbologie legate al movimento, al cambiamento, al rinnovamento”, proseguono. “Caratteristiche di cui la società Medievale fu portatrice, e che ci accompagnano nel nostro presente”.

“Con il Festival del libro medievale e antico abbiamo iniziato un viaggio nella cultura e nella storia tre anni fa e continuiamo a scoprire e conoscere aspetti nuovi ed inediti”, aggiunge il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni. “Nel 2023 gli amici curatori del Salone del Libro di Torino hanno scelto proprio il viaggio come tema dell’evento, un argomento che è sempre stato al centro della vita della gente delle Terre del Monviso”.

Gli eventi e i protagonisti della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo 2023

Il tema del viaggio nel Medioevo sarà affrontato nelle sue diverse interpretazioni semantiche, da itinerario geografico da intraprendere a percorso fantastico dell’epica cavalleresca. Passando per l’avventura, la scoperta, la sfida e il superamento di confini e condizioni. Ma anche al viaggio spirituale e mistico in un periodo di fervente religiosità.

Tante le voci chiamate ad approfondire questa multiforme tematica, in lezioni magistrali e dialoghi con lettori e lettrici. Tra gli esperti attesi, per esempio, l’antropologo Marco Aime, il monaco e saggista Enzo Bianchi, l’autrice Nicoletta elo storico Federico Canaccini. Tra gli ospiti anche lo scrittore Fabio Genovesi, lo youtuber e drammaturgo Roberto Mercadini, le medieviste Beatrice del Bo, Maria Giuseppina Muzzarelli e Laura Ramello.

Ospite d’onore dell’edizione 2023 della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo è Franco Cardini, atteso sabato 2 dicembre all’Antico Refettorio Chiesa San Giovanni. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuiti (a eccezione dello spettacolo di Roberto Mercadini e dello spettacolo Marco Polo).

Foto di Martin Buckmans da Ufficio Stampa

Tutti i dettagli sul programma, gli ospiti e gli aggiornamenti sono online su salonelibro.it e visitsaluzzo.it. La Festa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che ne cura il programma e la comunicazione, e la Fondazione Amleto Bertoni e con il sostegno di Fondazione CRC e Atl-Azenda Turistica Locale del Cuneese.

Foto di Andrea Piacenza – Martin Buckmans da Ufficio Stampa