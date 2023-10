Venti storie vere, narrate dalla voce inconfondibile di Carlo Lucarelli: dal 1w ottobre sulle piattaforme di streaming gratuite

Fermi tutti, è tornato Carlo Lucarelli: per chi è cresciuto con “Blu notte“, il programma tv che per dieci anni è andato in onda a tarda sera su Rai3, la sua voce e il suo modo di raccontare i fatti di cronaca sono un vero e proprio must (molto imitato, come dimenticare il divertentissimo Fabio De Luigi).

La buona notizia è che sono in arrivo nuovi episodi di “Dee Giallo”, il podcast su cronaca nera e fatti misteriosi che è stato un po’ l’antesignano di tanti fenomeni a seguire: a partire dal 12 ottobre su tutte le piattaforme di streaming audio gratuite (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast) Carlo Lucarelli torna a raccontare storie vere che attraversano il tempo e lo spazio, offrendoci snodi intriganti, colpi di scena e finali sorprendenti.

Nel primo episodio, disponibile dal 12 ottobre, Lucarelli esplorerà momenti poco conosciuti nella vita del celebre campione Muhammad Ali. In particolare, ci parlerà dell’emozionante storia del giorno in cui, nel 1981, Ali salvò la vita a un giovane che stava per gettarsi da una finestra a Los Angeles.

Le avventure narrate da Lucarelli si susseguiranno settimana dopo settimana, e tra queste, troveremo storie come l’Operazione Radium del 1943, in cui alcuni partigiani rubarono la radio dell’Università di Bologna per sfuggire ai tedeschi che stavano lavorando su una bomba atomica. Inoltre, scopriremo il legame tra Cosa Nostra e il Padrino, una storia che rivela come Hollywood dovette collaborare con la mafia di New York per realizzare un film che sarebbe diventato un’icona del cinema.

Una delle storie più inquietanti raccontate da Lucarelli è quella della “Bestia di Jersey,” un individuo mascherato che terrorizzò l’Isola con una violenza degna dei più spaventosi film horror.

Carlo Lucarelli, una carriera di successi

Carlo Lucarelli è un autore pluripremiato con una vasta carriera nel mondo della scrittura, della radio e della televisione. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali per la sua attività letteraria e di ricerca storica. Nel 2022 ha pubblicato il suo ultimo romanzo, “Bell’abissina,” che segna il ritorno del Commissario Marino. Attualmente, è anche il presidente della Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime dei Reati.

Il podcast “Dee Giallo” è prodotto da OnePodcast, e offre ai suoi ascoltatori una straordinaria esperienza di immersione in storie misteriose e avvincenti. Gli episodi precedenti delle stagioni passate sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming audio, consentendo agli appassionati di riascoltare le affascinanti narrazioni di Carlo Lucarelli.