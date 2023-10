Due imperdibili volumi LEGO DREAMZzz ricchi di storie originali, tantissime attività e due avventure a fumetti.

Sono in arrivo due nuovi titoli a tema Lego grazie a Panini Magazines (Panini Comics): LEGO DREAMZzz! – Costruttori di Sogni, già disponibile in edicola e online, e LEGO DREAMZzz! – Il Mondo dei Sogni, in uscita il 20 ottobre. Insieme a Mateo e Zoey, i piccoli lettori potranno viaggiare tra il Mondo dei Sogni e il Mondo della Veglia, e salvare i sognatori da Re Nightmare e dal suo terribile esercito. In omaggio con il primo volume, la minifigure LEGO di Mateo armato di matita, mentre con la seconda uscita la minifigure di Zoey con l’immancabile arco.

Due volumi da leggere ma anche da giocare e disegnare. Con LEGO DREAMZzz! – Costruttori di Sogni e LEGO DREAMZzz! – Il Mondo dei Sogni i piccoli fan di questa magica serie avranno la possibilità di esplorare mondi ricchi di immaginazione e fantasia, allenando la creatività grazie a puzzle, quiz, divertenti indovinelli e molto altro. Sarà possibile assistere al concerto di Zoey, che è un’amante della musica, giocando a trova le differenze e imparare a disegnare Z-Blob, il protagonista dei fumetti che Mateo ama disegnare, o ancora seguire le tracce del nemico risolvendo un intricato labirinto.

Mateo, Zoey e i loro amici vi aspettano in edicola e su Panini.it con LEGO DREAMZzz! – Costruttori di Sogni e LEGO DREAMZzz! – Il Mondo dei Sogni, al prezzo di 9,90€. Per i fan più appassionati della serie sarà disponibile dal 26 ottobre un’altra imperdibile uscita, LEGO DREAMZzz™ magazine 1, al prezzo di 6,90€.