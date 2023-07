Arriva in libreria il prossimo 3 ottobre con Mondadori ‘La felicità al principio’, primo romanzo di Tiziano Ferro che sarà protagonista anche di alcuni eventi di presentazione.

È con un video lanciato sui suoi social che Tiziano Ferro annuncia la pubblicazione del suo primo romanzo, dal titolo La felicità al principio (Mondadori, 208 pagine). Il cantautore ha, infatti, deciso di esprimersi anche attraverso la prosa addentrandosi per la prima volta nella dimensione della narrativa. Ne è nato un volume che promette di essere carico di sentimento e poesia capaci di appassionare e commuove. Protagonista della storia è un famoso cantante, tale Angelo Galassi, che risulta ufficialmente deceduto nel febbraio 2013, in circostanze mai del tutto chiarite.

Ma la realtà è ben diversa. Negli ultimi dieci anni Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla. Un racconto che, pagina dopo pagina, svela l’universo di emozioni e pensieri che Tiziano ha condiviso fino ad oggi attraverso la sua musica e le sue canzoni.

Per approfondire genesi e ragioni de La felicità al principio, Tiziano Ferro sarà Italia a ottobre con un tour nei teatri di quattro città:

Roma , 3 ottobre, Teatro Quirino Vittorio Gassman, ore 18.30

, 3 ottobre, Teatro Quirino Vittorio Gassman, ore 18.30 Palermo , 9 ottobre, Teatro Biondo, ore 18.30

, 9 ottobre, Teatro Biondo, ore 18.30 Bologna , 10 ottobre, Teatro EuropAuditorium, ore 18.30

, 10 ottobre, Teatro EuropAuditorium, ore 18.30 Milano, 16 ottobre, Teatro Manzoni, ore 18.30

Per partecipare a uno degli eventi è necessario preordinare una copia autografata del libro sul sito mondadoristore.it, a partire dal 26 luglio.

Foto di Walid Azami da Ufficio Stampa Mondadori / Elena Di Vincenzo