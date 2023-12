‘La Luna e l’Acciaio’, ‘Noyu Girl’, ‘Nagahama to be, or not to be’ di Scarlet Beriko: le uscite di J-POP Manga a gennaio 2024.

Cosa dobbiamo aspettarci da J-POP Manga nel 2024? Senza andare troppo in là nel tempo, possiamo intanto dare un’occhiata alle uscite di gennaio, a partire dall’atteso primo volume de La Luna e l’Acciaio, l’ultima serie di Daruma Matsuura, l’autrice dell’intenso thriller Kasane. Sullo sfondo del Giappone del 1800 un samurai che non può toccare l’acciaio e una donna misteriosa incrociano le proprie strade.

Dopo Alice in Borderland e Zombie 100 arriva poi in Italia Noyu Girl, un’altra sorprendente serie di Haro Aso, disponibile completa in un imperdibile cofanetto da collezione. Noyu è il termine giapponese usato per indicare le sorgenti termali nascoste nella natura selvaggia. Nessuno al mondo ama le noyu più di Hibari Otaka, una ragazza pronta ad affrontare qualsiasi pericolo e sport estremo pur di raggiungere i paradisi termali più selvaggi di tutto il Giappone.

Torna la regina del genere Boy’s Love Scarlet Beriko con il volume unico Nagahama to be, or not to be. E arriva sugli scaffali il primo volume di Yorha: Assalto A Pearl Harbor 1 – Una storia di Nier: Automata, prequel del celebre videogame post-apocalittico da milioni di copie vendute nel mondo e disponibile in versione anime su Crunchyroll! Inoltre, in concomitanza con l’uscita dell’anime su Netflix, sarà disponibile il volume 12 di Dungeon Food! Pronti ad affrontare la prossima quest con la pancia piena di inaudite stregonerie culinarie?

Tra le continuity più attese arrivano sugli scaffali DanDaDan 10, Gaku 4, Insomniacs after school 8, La nave di Teseo 8, Medalist 5, Skip & Loafer 4 e molto altro!

J-POP Manga: tutte le uscite di gennaio 2024

Uscite J-POP Manga 10 gennaio

Dopo l’Epifania torna sulla scena del crimine con i suoi inconfondibili capelli ricci e un amore senza pari per il curry il geniale Totonou Kuno in Don’t Call it Mystery 4. Riuscirà a capire chi è il misterioso assassino che attenta alle vite degli eredi della famiglia Kariatsumari? E, in concomitanza con l’uscita dell’anime su Netflix, arriva in libreria e fumetteria Dungeon Food 12! Nuove avventure e altri stravaganti manicaretti attendono il party negli oscuri sotterranei del dungeon.

LEGGI ANCHE: Intervista a Shinichi Ishizuka e Number 8: «’Blue Giant’, jazz ma soprattutto storia di vita»

Continuano Insomniacs After School 8, Kingdom 61, Medalist 5, Mononogatari 7, Skip & Loafer 4, Smile Down the Runway 18 e Super Lovers 14.

Uscite 17 gennaio

Cosa può esserci di peggio per un samurai del non poter maneggiare la katana? Kounosuke Ryuudo è un samurai molto sfortunato, al contatto con il suo tocco l’acciaio si deforma e rovina orribilmente. Un potere straordinario che però rappresenta una terribile maledizione per il povero guerriero. Ma l’incontro con una donna misteriosa che gli si offre in moglie potrebbe cambiare completamente la sua vita… Dal 17 gennaio sarà disponibile l’atteso primo volume de La Luna e l’Acciaio di Daruma Matsuura, l’autrice dell’originale thriller Kasane.

Continuano Atom The Beginning 17, Black Joke 11, Call of the Night 12, Cara Sacchan 4 e il terzo volume della Deluxe Collection Edition di Tokyo Ghoul.

Uscite 24 gennaio

Il genio di Haro Aso non smette di stupire i suoi lettori e dopo Alice in Borderland e Zombie 100 J-POP Manga presenta Noyu Girl! Una noyu è una sorgente termale naturale che sgorga in luoghi selvaggi, non ancora visitati dal turismo di massa. Nessuno al mondo ama le noyu più di Hibari Otaka, una ragazza che ha fatto della ricerca di queste sorgenti una vera e propria ragione di vita e che è disposta a scalare montagne, arrampicarsi su pareti di ghiaccio o gettarsi nelle profondità di grotte misteriose, pur di crogiolarsi nelle terme naturali più pittoresche di tutto il Giappone! Noyu Girl è una serie in tre volumi e sarà disponibile dal 24 gennaio completa all’interno di un elegante cofanetto da collezione.

Arriva sugli scaffali La Nave di Teseo 8, penultimo capitolo del thriller ricco di colpi di scena e salti nel tempo scritto e disegnato da Toshiya Higashimoto. La risoluzione del caso è vicina, chi sarà il misterioso killer della strage della scuola elementare Otousu e a quale presente condurranno le numerose variazioni della linea temporale? Continuano DanDaDan 10, Lei e il suo cane da guardia 3, Oshi no Ko 12 e The War of Greedy Witches 4.

Uscite 31 gennaio

A fine mese esce Nagahama to be, or not to be, l’atteso nuovo volume one-shot della regina del Boy’s Love Scarlet Beriko dopo Jackass! e Jealousy. Un giorno, dopo la scuola, Nagisa si accorge che Issa, suo storico amico d’infanzia, ha marinato di nuovo le lezioni per lavorare al mercato del pesce. Lì, Nagisa lo vede parlare con una donna e questa visione provoca in lui un turbamento inatteso e che non riesce proprio a nascondere. Sullo sfondo romantico di una città costiera, con le menti e i corpi addolciti dalle carezze della brezza marina, il rapporto fra i due liceali potrà forse sfociare in qualcosa di più di un’amicizia?

Dal 31 gennaio in libreria e fumetteria Yorha: Assalto A Pearl Harbor 1 – Una Storia Di Nier: Automata, prequel del famosissimo videogioco da milioni di copie vendute in tutto il mondo. Continuano poi le missioni di salvataggio di Sanpo sulle montagne più belle del Giappone in Gaku 4. Esce il volume singolo di Noyu Girl 1 e continuano Choujin X 6, Il Mistero di Ron Kamonohashi 9, My Charms are Wasted 5, Radiation House 14, Re: Zero Stagione IV 5 e si conclude la saga survival horror di Kengo Hanazawa con I am a Hero 22 – Nuova Edizione.