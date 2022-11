‘Fenrir’, il cofanetto da collezione in uscita il 30 novembre

J-POP Manga presenta 'Fenrir', l'attesa saga di Chugaku Akamatsu e Mioko Ohnishi sulla storia di Gengis Khān.

Fenrir, l’attesa saga di Chugaku Akamatsu e Mioko Ohnishi sulla storia di Gengis Khān, esce in uno splendido cofanetto da collezione contenente i quattro volumi della serie per J-POP Manga. Il box di Fenrir sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 30 novembre. Chugaku Akamatsu e Mioko Ohnishi interpretano in chiave fantasy la biografia più epica di sempre, seguendo il principe Temujin dai suoi primi passi tra le tribù rivali della steppa fino all’ascesa a re Gengis Khān, l’intrepido condottiero che è riuscito a unificare sotto il suo regno tutta l’Asia.

XII Secolo. Nelle spietate e selvagge pianure della Mongolia, il giovane Temujin sta per rassegnarsi al gelido abbraccio della morte, mentre affonda senza scampo nelle acque di un lago. All’improvviso, però, uno spirito prigioniero nelle profondità acquatiche di nome Fenrir lo conduce alla salvezza e gli rivela uno scorcio del futuro che lo attende: quel ragazzo che solo un attimo prima sembrava così inerme… è destinato a far tremare il mondo intero! Inizia così il racconto dello spettacolare viaggio di colui che diventerà il più leggendario conquistatore dell’Asia, Gengis Khān!

Ispirazione storica e un pizzico di fantasia si intrecciano in questo grande manga storico scritto nel sangue. Il Collection Box contenente i quattro volumi di Fenrir, scritti da Chugaku Akamatsu e disegnati da Mioko Ohnishi.