A distanza di circa vent’anni dal grande successo editoriale, torna in versione graphic novel ‘W.i.t.ch.’, introdotto da Francesca Michielin.

Dal 4 ottobre un nuovo capitolo della saga W.i.t.c.h. prende vita su carta. W.i.t.c.h. Il Cuore dell’Amicizia (Giunti Editore) – un graphic novel ispirato all’amatissima serie W.i.t.c.h. – arriva infatti nelle librerie. La saga originale – nata a Milano nel 2001 e pubblicata sul mensile tween di Disney Publishing Worldwide – ha conquistato un vasto pubblico internazionale: la trama segue le avventure di cinque ragazze adolescenti (Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin) dotate di poteri magici legati alle forze della natura, con le iniziali dei loro nomi a formare l’acronimo W.i.t.c.h. W.i.t.c.h. Il Cuore dell’Amicizia – nello specifico – sarà protagonista anche a Lucca Comics&Games nel corso di una serie di appuntamenti dedicati durante i quali sarà possibile incontrare gli autori e saperne di più sul nuovo graphic novel che vede protagoniste le cinque giovani streghe.

W.i.t.c.h. Il Cuore dell’Amicizia – dopo oltre 20 anni dalla sua nascita – presenta la storia, i personaggi e le avventure di W.i.t.c.h. in un contesto contemporaneo, adatto alle giovani lettrici e ai giovani lettori di oggi, tra i 7 e gli 11 anni, oltre a coinvolgere gli appassionati lettori del passato. Questo nuovo graphic novel sarà pubblicata in diversi paesi di tutto il mondo dopo il lancio italiano.

W.i.t.c.h. Il Cuore dell’Amicizia: una storia a fumetti moderna

Il reboot di W.i.t.c.h. è stato realizzato grazie all’iniziativa della filiale italiana di Disney Global Publishing. La narrazione, il formato e la trama si adattano all’aumento della popolarità dei fumetti e dei graphic novel tra i giovani lettori, creando una storia a fumetti moderna. Questo nuovo prodotto editoriale si ambienta nel mondo attuale, mantenendo l’elemento magico e misterioso delle protagoniste. Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin affrontano la vita quotidiana da adolescenti in un mondo che riflette la società di oggi, mantenendo un tocco di mistero, magia e avventura. Ogni personaggio ha una personalità distintiva, uno stile di abbigliamento e un background multiculturale, rappresentato dalle etnie delle protagoniste. Le tematiche trattate includono l’importanza delle relazioni familiari e amicali, l’evoluzione personale influenzata dalla società e la definizione di se stessi.

L’editoriale di Francesca Michielin

L’amicizia rimane il fulcro della storia, evidenziando l’importanza di superare le sfide quotidiane dell’adolescenza. Il graphic novel si apre con un editoriale scritto da Francesca Michielin, un’appassionata lettrice di W.i.t.c.h., che sottolinea l’importanza di riportare questa storia magica alle nuove generazioni in un mondo sempre più orientato alla razionalità e alla prestazione, evidenziando il messaggio di magia, fantasia e spirito di squadra che caratterizza le Witch.

«È arrivato il tempo di rispolverare W.i.t.c.h. e regalarlo alle nuove generazioni. Perché, negli anni 20 del 2000, dove la nostra società ci chiede di essere sempre performanti, razionali, freddi, distaccati, fa bene ritrovare un po’ di magia, di fantasia, di spirito di squadra, come dimostrano sempre le nostre Witch. W.i.t.c.h. mi ha insegnato che nessuno è perfetto, ma che ognuno di noi può essere magico», ha affermato Francesca Michielin in merito al reboot.

Foto: Disney