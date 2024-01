Disponibili con i numeri 3556 e 3557 di Topolino la ‘luce da lettura’ e il ‘block-notes arcobaleno’. Tutte le info.

Con Topolino sono in arrivo due gadget da non perdere: la luce da lettura e il block-notes arcobaleno di Topolino. I gadget sono disponibili rispettivamente con i numeri 3556 (da mercoledì 17 gennaio) e 3557 (da mercoledì 24 gennaio), in edicola, fumetteria e su Panini.it.

Topolino: due gadget in arrivo

La luce da lettura è perfetta per leggere la sera e al buio (con batterie incluse) tutte le magnifiche e avvincenti storie che arricchiscono ogni numero di Topolino. Flessibile e pieghevole, è l’oggetto indispensabile per tutti gli amanti della lettura, da agganciare alle pagine dei fumetti preferiti con un apposito e comodo attacco per non rovinarle. Il block-notes arcobaleno, invece, è il gadget ideale per iniziare ad appuntare impegni e desideri per il nuovo anno: 176 pagine bianche per appunti, disegni, annotazioni e anche idee e progetti tutti da realizzare, in un pratico formato (10,5×15,7cm), con copertina flessibile con effetto soft touch e dettagli olografici.

Le storie dei numeri 3556 e 3557

Tra le storie da tenere sott’occhio sul numero 3556 c’è sicuramente l’avventura in due parti a tinte horror Topolino e le nebbie di Meyrink, appartenente al ciclo Lord Hatequack presenta…l’ora del terrore. Sceneggiata da Marco Nucci, segna anche il ritorno – a distanza di un anno dalla sua ultima memorabile apparizione su Topolino – di Fabio Celoni che, con il suo tratto indistinguibile, regala a questa tenebrosa avventura la perfetta atmosfera da brividi. Nel numero ci sarà anche un approfondimento dedicato a pietre, rocce e minerali, un mondo incredibile fatto di colori e forme, corredato anche dall’intervista al geologo Andrea Moccia, uno dei più celebri volti divulgativi social.

La neve, invece, fa il suo ritorno sul numero 3557 di Topolino con l’imperdibile storia in due parti Topolino… rumori nel silenzio, di Pietro B. Zemelo con disegni di Mattia Surroz: una bianchissima e misteriosa avventura, ricca di nevicate, freddo pungente e… tantissima suspense!