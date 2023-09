Panini Magazines porta nelle edicole e online ‘Pokémon Universe’, nuova rivista dedicata al mondo di Pikachu, Ash e dei loro amici.

È in edicola e online Pokémon Universe, nuova rivista di Panini Magazines (Panini Comics) disponibile dal 20 settembre. Dedicata al mondo di Pikachu, Ash e dei loro amici, il magazine propone giochi, quiz, avventure inedite e curiosità per gli appassionati della serie animata e dei videogiochi. Presenti con schede di approfondimento sui personaggi, storie da leggere e molto altro. E in regalo con il primo numero, un poster, il calendario dei Pokémon e i braccialetti ufficiali in quattro diversi design.

Copertina da Ufficio Stampa

Per ogni uscita di Pokémon Universe, tante attività che vedono protagonisti i Pokémon più amati, da Charizard all’iconico Pikachu passando anche per i “piccoli mostri” di ultima generazione. Gli appassionati potranno perdersi fra pagine da colorare, puzzle, labirinti, schede e storie. Non solo, con l’uscita della rivista arriva anche la rubrica dell’esperto di Pokémon Federic, che in questo primo numero approfondisce la storia di una carta molto rara del gioco collezionabile del franchise.

Il primo numero del magazine, che avrà poi cadenza bimestrale, viene lanciato al prezzo speciale di 4.90€. Per i fan più appassionati della serie, Panini Magazines propone anche Pokémon – Il magazine ufficiale, già disponibile in edicola e su Panini.it.

Copertina da Ufficio Stampa