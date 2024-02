Due volumi per scoprire i protagonisti del film ‘Madame Web’ ora al cinema: in Italia sono editi da Panini Comics.

Madame Web arriva al cinema a partire da mercoledì 14 febbraio, diretto da S. J. Clarkson. Dakota Johnson veste i panni di Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza, che si trova a fare i conti con alcune rivelazioni del suo passato, mentre cerca di sopravvivere a un uomo misterioso, Ezekiel Sims (Tahar Rahim). Dove possiamo trovare i fumetti per scoprire ancora di più la storia di questi personaggi iconici? Esistono due volumi editi da Panini Comics. Ecco quali sono!

Si parte con Marvel-Verse: Spider-Man & Madame Web, una raccolta antologica che include l’esordio assoluto di Madame Web in una storia che è ormai leggenda! La misteriosa veggente di New York Cassandra Webb sembra desiderosa di aiutare uno sconcertato Peter Parker nelle sue eroiche imprese, ma chi è questa donna dalla salute fragilissima e dalle grandi capacità psioniche? Alcuni dei più grandi autori della saga dell’Arrampicamuri – come John Romita Sr., Danny O’Neil, Dan Slott e Humberto Ramos – in un unico volume che racconta chi è la protagonista del Ragno-film Madame Web!

Prezzo: € 9,90

Pagine: 120

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 15X23

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Madame Web, il volume Amazing Spider-Man: Il libro di Ezekiel Sims

Quando incontra un uomo più anziano, un cinquantenne, che ha capacità simili alle sue e che conosce tutti i suoi segreti, Spider-Man dovrà intraprendere un viaggio alla scoperta della propria natura. Per la prima volta riuniti in un solo volume, tutti i ragno-racconti con coprotagonista Ezekiel Sims, l’uomo del mistero con gli stessi poteri di Spidey creato da J. Michael Straczynski, ora nel ruolo del villain della pellicola cinematografica. Con testi e disegni di un team creativo d’eccezione composto da J. M. Straczynskie John Romita Jr.,vincitori del prestigioso Eisner Award nel 2002, Amazing Spider-Man: Il libro di Ezekiel Sims raccoglie gli episodi salienti di un ciclo che ha cambiato per sempre le avventure di Spider-Man.

Prezzo: € 35,00

Pagine: 320

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18.3X27.7

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online