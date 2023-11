Arriva in Italia per Edizioni BD il primo volume della serie di Wes Craig: ‘Kaya 1 – I cavalca-luvertole’ disponibile dal 22 novembre.

Sarà in libreria e fumetteria dal 22 novembre Kaya 1 – I cavalca-lucertole, la nuova serie fantasy di Wes Craig (già co-creatore di Deadly Class). La storia ruota intorno a una profezia da realizzare e due fratelli in fuga da un regno ostile popolato da robot e altre strane creature.

Wes Craig, co-creatore di Deadly Class e disegnatore di Batman e Guardians of the Galaxy, dà vita a una saga fantastica senza paragoni, ammirata da autori del calibro di Robert Kirkman (The Walking Dead), Kieron Gillen (The Wicked + The Divine, Once & Future) e Daniel Warren Johnson (Do a Powerbomb!, Transformers). Direttamente dal catalogo Image, Edizioni BD porta in Italia questo primo volume di Kaya, la nuova serie di Wes Craig ancora in corso negli Usa.

Dopo la distruzione del suo villaggio da parte di un tirannico impero, Kaya, una giovane e coraggiosa ragazza con un braccio magico, ha il compito di portare il fratellino Jin in un rifugio sicuro. Un luogo lontano che potrebbe, in verità, custodire una speranza di salvezza per il mondo intero: il segreto per rovesciare l’impero! Tuttavia, raggiungere la meta sarà tutt’altro che una passeggiata per i due ragazzi in fuga, che nel tragitto dovranno affrontare ogni genere di pericolo, da spietati cavalcatori di lucertole a bestie mostruose a terribili segreti che potrebbero dividere fratello e sorella per sempre.

Sullo sfondo di un mondo bizzarro e sconfinato, le avventure di Jin e Kaya alle prese con minacce e creature inenarrabili stanno per iniziare! Kaya 1 – I cavalca-lucertole sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 22 novembre.

Kaya 1 – I cavalca-lucertole

di Wes Craig

Volume 1 (serie in corso)

Formato – 17×25 – Brossurato

Pagine – 160, Colore

Prezzo – 17,00 €