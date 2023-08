Si intitola ‘Human’s End’ il fumetto firmato da Marco Sciame e Lisa Di Giovanni e ambientato nel 2017 in Europa.

Si intitola Human’s End il fumetto firmato da Lisa di Giovanni e Marco Sciame, edito da Jolly Roger Edizioni. La storia ha per protagonisti personaggi umani ed eroi con caratteristiche e poteri straordinari nell’Europa del 2017.

Il protagonista è Sebastian Raised, conosciuto anche col nome dell’uomo senza dolore. Gli scenari sono tra i più variegati e riguardano numerose città europee. La storia inizia nel 2017, quando a poco a poco si formerà un team di supereroi senza pari. Tra loro proprio Sebastian Raised, ma anche Greta Witch, la piccola strega. E ancora Adam Project (l’umano militarizzato), Immaculate (la circense) e infine Mister Eagle, l’innominabile. A capo del gruppo c’è Greta, la giovane strega dall’intelligenza sopra la media. La giovane eccelle in ogni arte, ma i suoi poteri vengono sprigionati solo in situazioni di grave difficoltà.

«In questo progetto editoriale, che in primis per me è stata una sperimentazione, ho sfruttato le mie attitudini creative per dedicarmi maggiormente alla struttura cognitiva ed emotiva dei personaggi, senza ovviamente tralasciare tutto il lavoro che, da giornalista, scrittrice nonché editor poi gira attorno alla diffusione mediatica manageriale di un prodotto che a mio avviso potrebbe lasciare un’impronta importa nel panorama fumettistico italiano e non solo. – ha commentato Lisa Di Giovanni – Un plauso va al nostro editore Fabio Gimignani CEO di Jolly Roger Edizioni, che ha reso molto accattivante e di alta qualità la nuova edizione, ma soprattutto la nuova veste di Human’s End è figlia della voglia di fare, fare bene e mettersi in gioco come team e in questa squadra devo dire ci sono tutti gli ingredienti essenziale per andare avanti, adesso non resta che ascoltare cosa avrà da dire il pubblico».

Human’s End: personaggi straordinari

Sebastian Raised è invece un venticinquenne che un giorno apre gli occhi e scopre di aver perso il senso del tatto. Da qui avrà una crisi isterica che lo porterà ad essere internato in manicomio. Immaculate è l’acrobata più veloce che esista: abbandonò il circo per entrare nelle forze speciali, chiamata forse da una vocazione più grande. Adam Project fin da bambino entra nel progetto Adam, il programma sperimentale di addestramento per creare super uomini. È pilota di elicotteri, sniper e anche hacker.

«Human’s End è l’incontro di personaggi fuori dal comune con abilità speciali. – dice Marco Sciame -Ognuno di loro ha un passato da scoprire. Mentre Immaculate e Adam sono addestrati al combattimento, Greta è un’artista dal quoziente intellettivo elevato. Sebastian, l’uomo senza dolore, segna l’inizio di nuovi umani con mutazioni fisiche, e così Human’s End dichiara il passo evolutivo della vita. L’incontro di avventurieri dell’ignoto guidati da una ragazzina incredibile porta il loro destino ad esplorazioni e confronti straordinari, protocolli assolutamente segreti che rivelano sconcertati visioni della realtà».