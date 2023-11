Dall’1 al 10 dicembre – eccezionalmente per 10 giorni – torna il Free Comic Book Day Italia con speciali e anteprime.

Torna il Free Comic Book Day Italia, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto. Giunto all’ottavo anno, durante il Free Comic Book Day Italia – nelle fumetterie aderenti in tutta la penisola – saranno disponibili albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane. Quest’anno la festa dura dieci giorni (dall’1 al 10 dicembre): fino a esaurimento scorte, le fumetterie che aderiscono all’iniziativa distribuiranno gratuitamente ai lettori un mix di albi inediti, pensati esclusivamente per l’occasione, e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE: 60 anni di Avengers, Marco Rizzo: «Un gruppo eterogeneo e molto umano»

Nato negli USA nel 2001 e arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016, il Free Comic Book Day Italia coinvolge quest’anno quattro tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e saldaPress. Una partnership, rinnovata di anno in anno, che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto e dei suoi autori.

Le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno sono: Knight Terrors Special, Marvel’s Voices 2023, A Vicious Circle, Make The Exorcist Fall In Love e Dal Mondo di Topolino: Zio Paperone e la Lampada Bisestile / Topolino fuori dai radar (Panini Comics). Per Star Comics X6 – Crucisix, Marriagetoxin, Kaiju Girl Caramelise, Sin City, #Justkilling (Star Comics). Infine GEA per Sergio Bonelli Editore) e Damn Them All, Se La Mia Idol Preferita Arrivasse al Budokan e Morirei (saldaPress).

Sono oltre 310 le fumetterie che aderiscono al Free Comic Book Day Italia, pronte ad accogliere nei 10 giorni dell’iniziativa vecchi e nuovi lettori. La lista completa delle fumetterie aderenti sarà consultabile sul numero 387 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima.