Si tratta di due volumi (non ufficiali) della serie ‘I AM’: Star Comics porta in Italia la storia a fumetti di BTS e BLACKPINK.

Lo avevamo già annunciato tra le novità di Star Comics e ora c’è finalmente una data di uscita: I AM BTS e I AM BLACKPINK arriveranno in fumetteria il 31 maggio. Grazie alla contaminazione tra il fenomeno K-Pop e il manhwa, i due volumi cartonati seguono la storia dei due gruppi dalla nascita al successo che li ha resi celebri a livello mondiale. Precisiamo subito che non si tratta di due volumi ufficiali, ma appartenenti alla serie I AM, dedicata all’espressione della creatività e all’importanza dell’empatia.

In questi fumetti non si parla solo di musica, ma del K-Pop come fenomeno di costume a trecentosessanta gradi. I lettori conosceranno – ad esempio – gli Army, i fan dei BTS che si adoperano in tutto il mondo per promuovere i messaggi e i valori contenuti nelle canzoni dei loro idoli.

Si tratta di due volumi a colori ricchi di numerosi e interessanti curiosità e approfondimenti. Come quello che racconta la storia dei gruppi di cantanti coreani, dagli anni ’90 passando per il periodo d’oro degli idol, fino ad arrivare agli anni 2010 e alla nascita del K-Pop.

In allegato a ogni volume ci saranno un set di sticker e una illustration card, imperdibili per tutti i fan. I AM BTS porta la firma di Choi Woobin e Kim Seunghyun. I AM BLACKPINK è firmato da Cho Youngsun e Seo Younghee.