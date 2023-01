Star Comics, tra le novità anche i volumi ‘I AM BTS’ e ‘I AM BLACKPINK’

Star Comics annuncia quattro novità in arrivo nei prossimi mesi tra cui due volumi dedicati al K-Pop (su BTS e BLACKPINK).

Il 2023 per Star Comics sarà un anno ricchissimo di nuove uscite, che verranno svelate mese dopo mese. Gennaio ci ha già dato un assaggio di ciò che arriverà in fumetteria, libreria e store online prossimamente, ed ecco subito aggiungersi nuovi annunci manga che – tra vecchie conoscenze e nuove serie – potremo leggere in primavera ed estate 2023.

Star Comics: le prossime novità

Lo slice of life I Want To Be The Wall di Honami Shirono vedrà la luce in tarda primavera – in occasione del Pride Month – ed entrerà a far parte della già ricca collana Queer. Yuriko è una donna asessuale appassionatissima di manga Boys’ Love che, per accontentare il volere dei genitori, accetta di sposare Gakurota, un ragazzo gay innamorato del suo amico d’infanzia. L’autrice Honami Shirono ci racconta una storia atipica, ma anche dolce e ricca di comicità, che farà riflettere il lettore sulle pressioni sociali e sulla necessità di poter esprimere liberamente se stessi.

La seconda novità di oggi riguarda l’arrivo, sempre in primavera, di Dragon Ball Super – Super Heroes – Romanzo. La storia è tratta dal lungometraggio omonimo del 2022, sequel di Dragon Ball Super: Broly, prodotto da Tohei Animation e distribuito in Italia da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment. Il film animato è il 21º della serie creata dal maestro Toriyama e il secondo legato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama ha collaborato alla stesura della storia, della sceneggiatura e del character design.

L’Esercito del Fiocco Rosso venne distrutto da Son Goku, ma alcune persone ne hanno ereditato la volontà dando vita agli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due esseri, chiamati “Super Eroi”, si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… Qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? Si preannuncia l’inizio di una nuova, incredibile battaglia!

Due volumi dedicati ai BTS e alle BLACKPINK

Terminiamo in bellezza con due novità che faranno la gioia dei fan del K-Pop. A primavera, usciranno infatti i due volumi unici I AM BTS e I AM BLACKPINK, dedicati appunto alle due band che più di tutte rappresentano nel mondo il K-Pop. I libri a fumetti, perfetti anche per i giovani lettori, regaleranno a tutti i fan anche tante curiosità sulla storia dei due amatissimi gruppi e sul mondo della musica coreana.

I due volumi avranno in allegato un set di sticker e una illustration card, imperdibili per tutti i fan.