‘Blue Bird’, la storia dalle tinte noir dell’autore Fabio Bernardini diventa un fumetto dallo stesso titolo.

Si intitola Blue Bird il libro scritto da Fabio Bernardini, edito da La Ragnatela Editore. Ambientato in un teatro londinese durante le fasi finali della rappresentazione de Il Mercante di Venezia, il romanzo segue le indagini su un brutale omicidio di una famosa imprenditrice nel mondo della moda femminile.

Il libro è ora disponibile in una versione a fumetti, con disegni di Laslo Iera, colore di Laslo Iera, Viola Vittorini e Giacomo Laudenzi, sceneggiatura di Lucilla Iera e grafica di Benedetta Cultrona. Questa versione illustrata del romanzo racconta le vicende di una poliziotta di Scotland Yard, Jennifer Capobianco, che convince i suoi superiori a inviarla in Italia per indagare su un omicidio con lo stesso modus operandi di quello di Londra, avvenuto però a Milano. Nel corso delle indagini, coinvolge anche il criminologo e ex poliziotto esperto di antropofagia Luca Bonanni.

Blue Bird, libro e fumetto

Il romanzo ha 105 pagine, mentre la versione a fumetti conta poco più di 50 pagine. Entrambe le versioni sono caratterizzate da una scrittura lineare, che riesce a descrivere gli avvenimenti in modo semplice ma d’impatto. I lettori saranno immersi nelle 24 ore di adrenalina in cui si svolgono le vicende, con continui colpi di scena e momenti di tensione.

Fabio Bernardini, l’autore del romanzo, ha una grande passione per i fumetti sin da giovane e crede che siano un rimedio efficace per alleviare lo stress della vita quotidiana. Ha lavorato nella polizia penitenziaria e in associazioni di psicologia e criminologia, e ha scritto diversi libri nel campo della criminologia. Blue Bird è uno dei suoi ultimi lavori e offre ai lettori un’avvincente storia di omicidi misteriosi e indagini avvincenti. Il libro e la versione a fumetti sono disponibili su diverse piattaforme online, tra cui Amazon, IBS.it, AbeBookS.it e Libraccio.it. Il prezzo della versione a fumetti è di 9 €, mentre il libro ha un prezzo di 12 €.