Autrice del romanzo femminile da oltre 4 milioni di copie solo in Spagna, Elísabet Benavent sbarca in Italia. Dal libro anche una miniserie Netflix.

Tra le penne che si stanno facendo strada in Europa c’è anche quella di Elísabet Benavent, autrice da 4 milioni di copie vendute solo in Spagna. Se il suo nome non vi è familiare, di sicuro il suo libro – Il racconto perfetto, pubblicato in Italia da Salani Editore – non vi sfuggirà sugli scaffali delle librerie dove arriverà il 19 settembre. O tra le novità di Netflix, su cui è disponibile una miniserie si successo che si ispira alle pagine dell’autrice.

Cover da Ufficio Stampa Salani

Proprio in occasione del lancio in Italia, Elísabet Benavent arriva nel nostro paese per raccontare la sua fatica letteraria. Questi gli appuntamenti:

16 settembre ore 21 PordenoneLegge , Auditiorium della Regione

, Auditiorium della Regione 18 settembre ore 18.30 Mestre , Libreria Ubik

, Libreria Ubik 18 settembre ore 20.45 Dolo (VE), Barchessa di Villa Concina

(VE), Barchessa di Villa Concina 19 settembre Marcallo con Casone (MI), Sala San Marco

Nata a Valencia nel 1984, Benavent si è laureata in Comunicazione audiovisiva alla Universidad Cardenal Herrera CEU di Valencia, con un master in Arte e Comunicazione alla Universidad Complutense di Madrid. Prima di diventare scrittrice a tempo pieno, lavorava nella comunicazione di una multinazionale. Ha scritto moltissimi romanzi venduti oggi in oltre dieci paesi, tra cui la saga di Valeria, che ha riscosso grande successo internazionale ed è diventata una serie Netflix.

‘Il racconto perfetto’: dal libro alla miniserie in streaming

Anche Il racconto perfetto ha debuttato in Italia sulla piattaforma streaming, dove i cinque episodi sono disponibili dallo scorso 28 luglio. Al centro, la storia Margot e David che provengono da mondi molto diversi fra loro: lei ereditiera di un impero alberghiero, lui alle prese con tre lavori per sbarcare il lunario. Quando, però, le loro strade si incrociano, si rendono conto che potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

UN CUENTO PERFECTO (L to R) ANNA CASTILLO as MARGOT, ALVARO MEL as DAVID in ANALOGUE PHOTS of UN CUENTO PERFECTO. Cr. FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX © 2022

Lo sfondo è quello di Madrid, in un giorno d’estate come tanti che diventa indimenticabile per Margot. Con il suo vestito da sposa e le Nike ai piedi, è appena fuggita da una vita perfetta insieme a Filippo, il principe dei sogni. In David riconosce i suoi stessi occhi tristi. E se inizialmente a legarli è un rapporto di amicizia, un viaggio in Grecia creerà una connessione inaspettata…

«C’erano una volta una ragazza che aveva tutto

e un ragazzo che non aveva niente.

C’era una volta una storia d’amore tra il successo e l’incertezza.

C’era una volta un racconto perfetto.

E solo tu deciderai come andrà a finire»

Foto da Ufficio Stampa Salani / Netflix