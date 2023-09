Round Robin Editrice ha deciso di rinunciare alle classiche presentazioni per dare spazio ad un progetto di masterclass all’interno di librerie, scuole e spazi culturali nelle principali città italiane

Giuseppe Cesaro, uno dei ghostwriter più noti e ricercati nel panorama editoriale italiano, torna in libreria il 15 settembre con un manuale tutto dedicato alle regole per imparare l’arte dello scrivere: Manuale per aspiranti scrittori. 3 x 5 non fa 15 (Round Robin Editrice).

« In qualunque momento tra l’inizio e la fine del testo al quale stiamo lavorando, potremo decidere se tenere, cambiare o cancellare quella frase (o quella parola) -afferma Giuseppe Cesaro– Abbiamo tutto il tempo. Prendiamocelo. Il mondo che stiamo creando è l’unico del quale saremo padroni assoluti».

LEGGI ANCHE – COME SCRIVERE UN LIBRO: IL FENOMENO SELF PUBLISHING

Con oltre 30 anni di carriera e più di 40 titoli pubblicati, l’autore, attraverso la propria esperienza, guida il lettore nell’impegnativo mare della scrittura, ricco di fascino ma allo stesso tempo di difficoltà.

Aggettivi, sinonimi e articoli: in che quantità? Quanta importanza ha la trama? La scrittura deve seguire un filo logico? Se è vero che la creatività non si insegna, pochi e semplici consigli da seguire durante la stesura di un romanzo, un articolo o il testo di una canzone possono fare la differenza.

Manuale per aspiranti scrittori è stato presentato in anteprima al Salone del libro di Torino 2023 attraverso una masterclass che ha dato la possibilità ai lettori di rapportarsi faccia a faccia con Giuseppe Cesaro e con le sue tecniche di scrittura.

Dato il successo e l’entusiasmo riscontrato da parte del pubblico in questo evento, Round Robin Editrice ha deciso di rinunciare alle classiche presentazioni per dare spazio ad un progetto di masterclassall’interno di librerie, scuole e spazi culturali nelle principali città italiane.

Con l’acquisto del libro nei punti vendita indicati, i lettori avranno modo di prenotare e partecipare a un’ora di corso tenuto dall’autore, disponibile anche in modalità online da remoto, con ospiti e relatori provenienti dal mondo dell’editoria e del giornalismo e la possibilità di confrontarsi direttamente con Giuseppe Cesaro per dubbi, curiosità o altri consigli di scrittura.

Ulteriori informazioni saranno disponibili sui profili social di Round Robin Editrice e su www.roundrobineditrice.it