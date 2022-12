Harry Potter: gli imperdibili volumi dedicati al maghetto da regalare a Natale

Una selezione di imperdibili volumi: da 'Harry Potter: I progetti' a 'Harry Potter: La magia del knitting 2'.

Se ancora non avete trovato il regalo perfetto per Natale, sappiate che Panini Comics porta in libreria e su Panini.it una serie di proposte legate alla saga di Harry Potter. Il regalo perfetto, dunque, per gli amanti di tutto ciò che riguarda il Wizarding World.

Harry Potter: I progetti

Con Harry Potter: I progetti sarà possibile scoprire il dietro le quinte di una delle saghe più amate di sempre. Grazie a questo meraviglioso compendio di lusso – che racchiude gli straordinari progetti degli incantevoli luoghi di tutti gli otto film di Harry Potter – sarà possibile intraprendere un viaggio magico splendidamente realizzato e presentato in un formato deluxe. Il volume contiene infatti il lavoro degli artisti che hanno gettato le fondamenta degli edifici, dalle case alle singole stanze, e delle incantevoli ambientazioni di tutti i film, accompagnando i lettori in un viaggio lungo 260 pagine ricche di progetti straordinariamente dettagliati. Non mancheranno approfondimenti sulla creazione delle architetture dei luoghi più celebri di Harry Potter. Dal Castello di Hogwarts ai terreni circostanti, passando dalla Stazione di Hogsmeade a Mielandia, fino alla Locanda Testa di Porco e oltre.

Il secondo volume di Harry Potter: La magia del knitting

Dopo l’enorme successo del primo volume, Panini Comics presenta il secondo volume di Harry Potter: La magia del knitting. Si tratta di un manuale contenente 28 schemi ufficiali ispirati ai film di Harry Potter e Animali Fantastici. Harry Potter: La magia del knitting 2 propone – come recita il sottotitolo – nuovi schemi per il lavoro a maglia da Hogwarts e oltre, presentando nuove repliche di costumi, creature fantastiche, idee ispirate alle Case di Hogwarts e tanto altro. I knitter saranno così in grado di creare una mini-ghirlanda di calzini dalla scritta Dobby è libero o far parte della propria squadra di Quidditch del cuore con una replica del pullover che indossano i giocatori di Hogwarts. Il volume si spinge anche oltre le mura del castello magico, arrivando fino alla New York degli anni 20, con i modelli ispirati ai film della serie Animali fantastici.

Sarà possibile riprodurre, ad esempio, la sgargiante sciarpa colorata che prende ispirazione dalla valigia di Newt, il birbante Snaso imbottito e il frizzante Scialle Acqua Allegra. Con un’ampia serie di tecniche di lavoro a maglia, spaccati dal dietro le quinte e idee fantastiche, Harry Potter: La Magia del Knitting 2 propone tutto l’occorrente per dare vita alla propria passione direttamente a casa.

Harry Potter: Dalla Pagina allo schermo

Harry Potter: Dalla pagina allo schermo è invece la bibbia che raccoglie i segreti della saga dedicata al magico protagonista degli amatissimi romanzi di J.K. Rowling, perfetta per chi è sempre alla ricerca di nuovi dettagli e chicche sulla messa in scena degli iconici film. Il volume è disponibile in una veste aggiornata, con una nuova copertina fotografica dedicata all’ultimo episodio e una sezione finale inedita.

Il percorso attraverso le curiosità dei film prosegue anche in Harry Potter: La magia del film. È lo scrapbook sulla saga ricco di curiosità sul dietro le quinte, schede sui personaggi e un’aggiornatissima sezione dedicata agli ultimi film.

Tutti i titoli Panini dedicati a Harry Potter

I titoli legati al mondo magico non si esauriscono qui, grazie a tante altre letture che permettono di approfondire diversi aspetti della saga. Dagli oggetti magici, passando per le bacchette e le scope volanti, alle creature magiche e tanto altro ancora. Harry Potter: Il libro degli oggetti magici è l’ideale per conoscere le tecniche con cui tutti gli straordinari oggetti magici sono stati portati in vita sul grande schermo. Mentre Harry Potter: Il libro delle creature magiche è il bestiario completo della saga, con tantissime illustrazioni, schede e materiale mai visto prima.

Con Harry Potter: Il manuale delle bacchette ogni fan potrà divertirsi a studiare ogni bacchetta nella sua unicità, mentre Harry Potter: Il manuale delle scope è una speciale guida visiva per solcare i cieli durante una partita di Quidditch, immergendosi in fantastiche curiosità e segreti che variano da quelli legati al Boccino d’Oro fino alla Coppa del Mondo del campionato più importante del mondo magico.

Infine, menzione speciale per la collana Harry Potter: L’archivio dei film. Si tratta di dodici volumi con coste componibili che raccolgono schizzi, concept art e fotografie per accompagnare i fan nel viaggio dietro le quinte dei film.