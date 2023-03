‘Cook Anime’ è un ricettario, mentre ‘Un Sandwich a Ginza’ è un romanzo illustrato: alla scoperta della cucina giapponese con Panini Comics.

Un viaggio nella cucina giapponese in due volumi, entrambi pubblicati da Panini Comics e già disponibili in libreria, che – con stili e approcci differenti – hanno il merito di sollevare qualche velo sui segreti del Giappone a tavola. Il primo volume è il coloratissimo ricettario Cook Anime – per preparare le ricette protagoniste degli anime più famosi – mentre il secondo è Un sandwich a Ginza, un viaggio fra i sapori e la tradizione della cucina giapponese alla scoperta del gusto del Sol Levante.

Cook Anime, un preziosissimo ricettario

Cook Anime è un vero e proprio ricettario che offre istruzioni per riprodurre i manicaretti, sia salati che dolci, più invitanti tratti dagli anime più famosi. Dal succulento Miso Chashu Ramen di Naruto alle memorabili ricette viste negli episodi di Hunter x Hunter, Bungo Stray Dogs, Dragon Ball, My Hero Academia e molti altri. Portate principali, contorni e bentō, drink, dessert e street food: con i giusti ingredienti, dilettarsi a preparare e a gustare le pietanze che hanno fatto sognare milioni di spettatori sarà un vero spasso.

La cucina giapponese attraverso le stagioni

Un percorso sensoriale fra i sapori della gastronomia giapponese è invece al centro di Un sandwich a Ginza, scritto da Yoko Hiramatsu e accompagnato dalle delicate illustrazioni e tavole del maestro Jiro Taniguchi. Da Tokyo a Osaka, da foreste popolate da orsi a suggestive taverne, l’autrice si addentra nella storia del gusto di questo paese capace di stupire a ogni portata. Le meravigliose illustrazioni danno vita alle varie specialità culinarie che l’autrice assaggia durante il cammino, facendo sognare il lettore, per un momento, di essere lì a condividere un delizioso omuraisu o un sandwich per le strade di Ginza: un racconto da acquolina in bocca dalla prima all’ultima pagina.

Foto: Shutterstock