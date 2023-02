‘Alcuni Bambini’, lo sguardo ironico di Sempé racconta l’infanzia

Il 3 febbraio arriva in libreria 'Alcuni Bambini': edito da 21lettere, si tratta di una raccolta di vignette di Jean-Jacques Sempé.

Il 3 febbraio, per 21lettere, arriva in libreria una nuova raccolta di Jean-Jacques Sempé, Alcuni Bambini. Un volume che segue la prima uscita della casa editrice – Sincere Amicizie, sempre di Sempé – con cui era stata inaugurata la linea dedicata ai fumetti. Tra l’uscita di Sincere Amicizie e quella di Alcuni Bambini, di fatto, è venuto a mancare proprio il celebre fumettista, scomparso a Draguignan nell’agosto del 2022. È l’addio di uno degli sguardi più fini e ironici del mondo dei fumetti, come del resto dimostra questa preziosissima raccolta.

In Alcuni Bambini, i disegni umoristici mostrano lo sguardo ironico di Sempé sul mondo dell’infanzia. Persino nelle situazioni in cui sono palesemente in torto, l’autore porta il lettore dalla parte dei bambini, che con la loro spensieratezza strappano più di un sorriso. La traduzione, proprio come per Sincere Amicizie, è di Dylan Rocknroll.

Jean-Jacques Sempé

Nato nel 1932 a Bordeaux, viene espulso da scuola per cattiva condotta. Dopo le più disparate

esperienze lavorative – dal rappresentante di dentifrici all’animatore nei centri estivi –, durante il servizio militare inizia a disegnare vignette umoristiche. Ora le sue opere sono pubblicate in oltre 30 paesi. Il grande vignettista si è spento a 89 anni nell’agosto 2022.