Una famiglia mostruosa: Lillo e Ilaria Spada in una clip esclusiva

Lillo e Ilaria Spada contro il vampiro Ghini e la strega Ocone: sono loro i genitori di 'Una famiglia mostruosa' di cui vi mostriamo una clip

Dal 25 Novembre arriva al cinema ‘Una famiglia mostruosa’ divertente commedia diretta da Volgando de Biasi e interpretata in modo straordinario da Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e Paolo Calabresi, con la partecipazione di Barbara Bouchet e Pippo Franco.

“Non conosci mai profondamente qualcuno finché non conosci la sua famiglia, la storia, le contraddizioni” Volfango de Biasi

Il film, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per IIF – Italian International Film con Rai Cinema e racconta la storia di due giovani innamorati e del momento fatidico in cui l’uno fa la conoscenza della famiglia dell’altro.

E sa già di per sé è un momento pieno di aspettative, ansie e paure, figuratevi quando una delle due famiglie è composta da mostri, quelli veri! Mamma (Lucia Ocone) è una strega, papà (Massimo Ghini) un vampiro, lo zio (Paolo Calabrese) uno zombie. Ma siamo certi però che la famiglia ‘normale’ non sia per certi aspetti anch’essa mostruosa?!

Vi lasciamo alla clip esclusiva di ‘Una famiglia mostruosa’ in cui Lillo e Ilaria Spada (i genitori ‘normali’) vengono messi davanti alla mostruosa realtà!

Una famiglia mostruosa, sinossi

Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?

Crediti foto@01 Distribution