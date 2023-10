Al cinema dall’1 novembre, distribuito da Europictures, ‘The New Toy’. Il film è già campione d’incassi in Francia.

Arriva nei cinema italiani – grazie a Europictures – The New Toy, il film campione d’incassi in Francia. Nel cast l’icona del cinema francese Daniel Auteuil accanto a Jamel Debbouz, indimenticato interprete de Il Favoloso mondo di Amelie. Presentato ad Alice nella città come Proiezione Speciale domenica 22 ottobre, The New Toy – diretto da James Huth – sarà nelle sale italiane dall’1 novembre.

Il divario sociale, il re bambino, l’atavica domanda se il denaro possa comprare qualsiasi cosa, il tema della paternità: diversi e sfaccettati sono i temi di The New Toy, una commedia divertente e leggera per tutta la famiglia con protagonista il giovanissimo Simon Faliu, fil rouge tra due mondi completamente lontani e differenti.

Sami vive felicemente in un quartiere della periferia parigina, con la moglie Alice e circondato da vicini e amici. Tira a campare inventandosi i lavori più ingegnosi. Quando però trova lavoro come guardiano notturno in un grande magazzino tutto cambierà, perché il figlio del proprietario, l’uomo più ricco di Francia, lo sceglierà come suo nuovo regalo di compleanno.