Sergio e Pietro Castellitto per la prima volta appaiono insieme in tv: l’occasione è il salotto di Mara Venier a Domenica In. È proprio la conduttrice a chiedere a Pietro Castellitto quando ha capito di avere la passione per il cinema. «Ho provato in tutti i modi a non farlo il cinema. – risponde l’attore – Perché poi, quando sei piccolo, hai inevitabilmente delle fascinazioni diverse da quelle che frequenti quotidianamente. Quindi non avevo alcuna fascinazione per il cinema».

«Poi insomma – continua Pietro Castellitto – il cinema è un’arte che racchiude tutto e io credo nella vitalità. La vocazione è quel mezzo che scegli per sentirti vivo. Quando ho capito che, tutto sommato, poteva venirmi bene ci sono tornato con un’altra consapevolezza».

Sergio e Pietro Castellitto si sono raccontati tra carriera e vita privata oltre a dare alcune anticipazioni del film Enea, in uscita nei cinema da giovedì 11 gennaio per la regia di Pietro Castellitto.

