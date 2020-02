Eminem canta alla cerimonia degli Oscar 2020 e Martin Scorsese si addormenta: esilarante momento durante la premiazione

Stanco o annoiato? Martin Scorsese sembra cedere a un riposino durante la notte degli Oscar 2020. Mentre Eminem si esibiva sul palco del Dolby Theatre, le telecamere hanno inquadrato il regista che non riusciva a tenere gli occhi aperti. Sul web si è scatenata l’ironia.

Martin Scorsese dorme agli Oscar 2020

Durante la cerimonia di consegna dei Premi Oscar, Eminem è salito sul palco per interpretare Lose Yourself, brano che vinse la preziosa statuetta nel 2003 per il film 8 Mile. Dopo 17 anni, l’inattesa performance ha entusiasmato tutti in sala, tranne uno.

Martin Scorsese, infatti, avrebbe approfittato dell’esibizione musicale agli Oscar 2020 per fare un pisolino. Almeno così sembra dalle immagini che sono andate in onda sulla tv americana.

La clip in cui il 77enne regista italo-americano non riesce a tenere gli occhi aperti è diventata virale sui social, scatenando i commenti non solo di semplici telespettatori ma anche di giornalisti e addetti ai lavori.

I commenti su Twitter

Il giornalista canadese Courtney Theriault, pubblicando un fermo immagine della faccia annoiata/disgustata di Scorsese agli Oscar 2020 ha osservato con ironia: “A Martin Scorsese non piacciono nell’ordine: i film della Marvel, Eminem e montare i film”.

Un altro reporter, Eric Vespe, ha invece decretato: “La scena di Martin Scorsese durante la performance musicale di Eminem vince automaticamente come miglior cortometraggio l’anno prossimo”.

Anche gli utenti italiani non hanno perso occasione di commentare la scena: sarà reduce anche lui dalla settimana sanremese, suggerisce qualcuno.

Insomma, per il regista non è stata una gran serata: il suo The Irishman non ha portato a casa nessuno dei 10 premi per cui era nominato.