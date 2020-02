Chiara Ferragni e Fedez si scattano un selfie al party dopo gli Oscar 2020 con Kim Kardashian e Kayne West, ma lui appare schifato...

Anche quest’anno i Ferragnez hanno voluto essere presenti a Los Angeles per la cerimonia di consegna dei Premi Oscar. La coppia più social del momento non era in sala nel Dolby Theatre ma ha seguito l’evento insieme a tante altre star del mondo della moda e dello spettacolo. Poi dritti al party di Vanity Fair dove Chiara Ferragni e Fedez sono stati immortalati con Kim Kardashian e Kanye West. La foto sta facendo il giro del web: la faccia del rapper è esilarante.

Chiara Ferragni e Fedez e quel selfie con Kanye West

Lui in abito da sera scuro, lei avvolta in un abito bianco con fantasie floreali sui delicati toni del rosa. Si sono presentati così Chiara e Fedez al party esclusivo che Vanity Fair organizza tutti gli anni dopo la consegna delle preziose statuine.

L’influencer e il rapper milanese si sono divertiti parecchio e hanno incontrato anche altri personaggi famosi tra attori, registi, modelle cantanti.

E non si sono lasciati sfuggire l’occasione di scattare un selfie, con una delle coppie più influenti del mondo: Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi insieme a Kim Kardashian e suo marito Kayne West. Tutti sorridenti, tranne uno.

L’espressione esilarante è virale

Il più felice del fortuito incontro sembra essere Fedez. Chiara e Kim sorridono in maniera elegante, mentre il marito della Kardashian ha un’espressione a dir poco infastidita. La foto diffusa sui social ha così scatenato l’ironia degli utenti: Kayne West disprezza Chiara Ferragni e Fedez?

“Kayne è schifato”, “la sua faccia dice tutto”, “vorrebbe vomitare” sono alcuni dei tanti commenti apparsi a corredo dello scatto. E c’è chi, ironicamente, elargisce anche suggerimenti: “La prossima volta bisogna ricordare a Kanye West di non fare la faccia da bullo solo perché Fedez è bianco”.