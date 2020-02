I Ferragni agli Oscar 2020

Fedez non ha resistito: alla festa di Vanity Fair dopo la consegna dei Premi Oscar, ha voluto realizzare un collegamento con l’amico Luis Sal con cui conduce Muschio Selvaggio. Proprio in quel momento passa Kim Kardashian in compagnia del marito Kayne West… Com’è andata lo racconta il rapper nelle sue IG Stories…

Foto: Kikapress