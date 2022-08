Al via Venezia 79: star film e novità dell’edizione 2022

Venezia 79 ha preso il via: da Harry Styles a Elodie, da Julianne Moore ad Alessandro Borghi ecco le star attese in Laguna

Ha preso finalmente il via la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che quest’anno giunge alla sua settantanovesima edizione. Un programma di grande qualità quello presentato da Alberto Barbera direttore ancora una volta della kermesse.

Ad aprire Venezia79 è White Noise, nuovo lavoro di Noah Baumbach che vede nel cast Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin, Jodie Turner-Smith. Cast e regista sono attesi sul red carpet di apertura della Mostra, che vedrà protagonista Rocio Munoz Morales madrina di questa edizione e Catherine Deneuve alla quale verrà consegnato il Leone d’Oro alla Carriera.

Chi sono le star attese a Venezia79?

Iniziamo con i nomi delle star che ‘giocano in casa’ per usare una metafora sportiva. Dopo una strepitose esibizione alla notte della Taranta, Elodie è attesa alla Mostra del Cinema di Venezia. La cantante è la protagonista de ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesca. Margherita Mazzucco è invece nel cast di ‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli, Luigi Lo Cascio ed Elio Germano calcheranno il carpet per nuovo film di Gianni Amelio ‘Il Signore delle formiche‘ mentre Alessandro Borghi è protagonista di ‘The Hanging Sun’.

[galleria](KIKA) – VENEZIA – L’edizione numero 79 della Mostra del Cinema di Venezia segnerà il debutto di Elodie nei panni di attrice.

Guardando ai nomi internazionali attesi al Lido spiccano oltre a quelli del già citato cast di White Noise, Julianne Moore presidente di giuria Venezia79; Harry Style e Olivia Wilde (Don’t Worry Darling), Cate Blanchett (Tar), Penelope Cruz protagonista de L’Immensità (e chissà che non venga accompagnata dal marito Javier Bardem!), Tilda Swinton (The Eternal Doughter).

Direttamente dal mondo capovolto di Stranger Things, è attesa al Lido Sadie Sink protagonista insieme a Brendan Fraser dell’ultimo lavoro di Darren Aronofski The Whale. E ancora Anthony Hopkins e Hugh Jackman (The Son), Timothée Chalamet (Bones and all), Ana De Armas che sul grande schermo interpreterà uno dei miti assoluti del cinema Marilyn Monroe (Blonde).

Le novità di Venezia 79

Tra le novità dell’edizione 2022 c’è senza dubbio un ritorno alle passate abitudini: via il muro che per due anni ha tenuto a distanza i fan e le star che calcavano il red carpet. Torna dunque la possibilità di riuscire a vedere i propri beniamini, con relativi bagni di folla e attese che già nella giornata di oggi sono cominciate.

Rinnovata anche la sala conferenze, realizzata in una delle splendide stanze del palazzo del Casinò.

Piccola nota di rammarico, il sistema di prenotazione per gli accreditati alle diverse proiezioni e conferenze. La piattaforma di prenotazione non è più affidata a Boxol.it che nella scorsa edizione aveva dato non pochi problemi all’inizio, ma a Vivaticket. Ciò nonostante le difficoltà di prenotazione sono rimaste, con attese infinite e messaggi di errore dati dall’eccessivo numeri di collegati.

Ma siamo solo all’inizio e migliorare è ancora possibile.

