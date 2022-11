Michele Placido protagonista di ‘Orlando’, il nuovo film di Daniele Vicari. Clip esclusiva

Dal 1 Dicembre al cinema, 'Orlando' di Daniele Vicari. Una favola moderna che vede Michele Placido al fianco della giovane Angelica Kazankova

Arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 1 Dicembre ‘Orlando’ il nuovo film di Daniele Vicari che vede tra i protagonisti uno straordinario Michele Placido.

Il film, che verrà presentato Fuori Concorso al Torino Film Festival 2022 il prossimo 29 novembre, è una co-produzione Italia-Belgio Rosamont con Rai Cinema e Tarantula Belgique, prodotto da Marica Stocchi e Joseph Rouschop e distribuito da Europictures. Una favola moderna, dove un vecchio e una bambina (interpretata da Angelica Kazankova), divisi tra modernità e mondo rurale, tra il dover scegliere se partire o restare, si incontrano e mutano la traiettoria delle loro vite.

In attesa di vedere il film sul grande schermo, vi mostriamo una clip esclusiva in cui un tenero Orlando (Michele Placido) cerca di imparare una nuova lingua e un nuovo modo di comunicare, grazie all’aiuto della piccola Lyse.

«Siamo immersi in un mondo che cambia così velocemente che ci sfugge. A volte ci sfugge persino il senso stesso delle nostre esistenze – dichiara il regista Daniele Vicari. – È così da sempre e oggi ancora di più. Per nostra fortuna ci sono persone che, restando fedeli a se stesse, ci fanno da bussola, ci aiutano a non perderci troppo. Orlando è dedicato a queste persone».



Crediti foto@Europictures via Ufficio Stampa Studio Punto e Virgola