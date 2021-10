Luigi Proietti detto Gigi, Edoardo Leo: «Dovrebbero ritirare la sua maglia, come nel calcio»

Edoardo Leo firma il docufilm 'Luigi Proietti detto Gigi'; un viaggio alla scoperta dell'ultimo grande eroe dello spettacolo italiano.

Edoardo Leo firma la regia del docufilm ‘Luigi Proietti detto Gigi’ presentato in occasione dell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma. Un vero e proprio viaggio in cui Leo ci accompagna alla scoperta del grande attore, scomparso nel novembre del 2020. In cui si ride, ci si meraviglia e si resta rapiti; in cui la melanconia e la tristezza per la grande perdita affiorano solo ai margini del film.

LEGGI ANCHE:– ‘Caterina Caselli – Una vita, cento vite’, Renato De Maria: “Si è concessa in maniera coraggiosa, profonda”.

Il racconto dell’ultimo grande eroe dello spettacolo italiano. La sua vita, la sua storia. Tutto quello che non sapete, e non sapevo, di Gigi Proietti. Edoardo Leo

Leo non indugia sul dolore e ci regala un vero e proprio viaggio fatto di emozioni. Un viaggio che l’attore regista ha iniziato più di tre anni fa e che voleva essere un’altro tipo di lavoro. Voleva realizzare un documentario sullo spettacolo che secondo lui ha cambiato le regole del gioco del teatro italiano: ‘A me li occhi please’. Ma la vita sa essere beffarda e ha giocato un brutto scherzo, portando via il grande Proietti. Così Leo si è fermato, si è interrogato se fosse il caso o meno di andare avanti con il progetto; ne ha parlato con la famiglia del Maestro. E alla fine, ha ripreso in mano il volante di quel viaggio, variando leggermente il percorso che si era prefissato all’inizio.

“Vedere questo lavoro è stato emozionante e commovente ovviamente, ma l’aspetto che mi è piaciuto più di tutti è che questo film non ha un aspetto malinconico, drammatico. È un lavoro completo” Carlotta Proietti

Così la figlia di Luigi detto Gigi, racconta ai nostri microfoni le sensazioni e le emozioni provate nel vedere il docufilm. Mentre Edoardo Leo ci dice che come lui non c’è nessuno e che dovrebbero tributari lo stesso onore che si usa quando un grande giocatore di calcio finisce la carriera. Si ritira la maglia e nessuno la può più indossare.

“Andrebbe fatto lo stesso con i testi di Gigi. Perché il repertorio di Proietti non lo puoi rifare. Intanto perché non è codificato, non c’è il copione di A me gli occhi please; non è Natale in casa Cupiello di cui io posso trovare il testo. Il copione di Proietti cambiava ogni sera, ogni anno.. e questo secondo me è ciò che lo rende inimitabile. Cercare di imitarlo è come schiantarsi contro un muro. “ Edoardo Leo

Vi lasciamo all’intervista realizzata con Edoardo Leo e Carlotta Proietti.

Crediti foto: Ufficio stampa Punto e Virgola