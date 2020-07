Rilasciato il trailer italiano ufficiale di 'Respect', il biopic con Jennifer Hudson dedicato ad Aretha Franklin

La data di uscita per vederlo sul grande schermo ancora non è stata detta, ma la Eagle Pictures ha rilasciato il trailer italiano di ‘Respect‘ in cui il premio Oscar Jennifer Hudson è Aretha Franklin.

Jennifer Hudson è la regina del soul Aretha Franklin in ‘Respect’.Il trailer

L’atteso biopic dedicato all’indiscussa regina della musica soul vede dietro la macchina da presa Liesl Tommy, regista sudafricana che ha all’attivo già diverse serie di successo, qui al debutto con un lungometraggio. Al fianco della straordinaria Hudson (che già dal trailer promette di non deludere le aspettative), troviamo il Premio Oscar Forest Whitaker, l’icona della musica R&B Mary J. Blige e ancora il comico Marlon Wayans, l’attore e cantante Tituss Burgess e la pluripremiata ai Tony Award Audra McDonald.

‘Respect’ porta sul grande schermo la vita di questa inarrivabile artista: la sola e unica Aretha Franklin. Dalla sua infanzia quando cantava nel coro della chiesa in cui suo padre era pastore, fino alla consacrazione internazionale, il film diretto dalla Tommy racconta anche le difficoltà e le avversità che questa magnifica artista ha affrontato.

A Jennifer Hudson il compito di dare voce anima e corpo ad Aretha nella trasposizione cinematografica. Compito che era stato approvato dalla stessa signora Franklin prima di scomparire nell’agosto del 2018. Vi lasciamo al trailer ufficiale italiano, nell’attesa di scoprire quale sarà la data esatta di uscita del film, anche se voci di corridoio indicano il 2021 per quanto riguarda l’Italia.

