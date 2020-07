Rilasciato il trailer italiano ufficiale di 'Respect'

Cantautrice, pianista, icona della musica soul, R&B e gospel, Aretha Franklin è stata una delle voci indimenticabili della musica mondiale.

Nata a Memphis nel 1942, è stata la prima donna ad entrare nella Rock and Roll Hall of Fame: era il 1987.

Tanti i successi indimenticabili di questa artista e voce che lo Stato del Michigan ha dichiarato ufficialmente come ‘una meraviglia della natura’. Da R.E.S.P.E.C.T a Think, passando per I say a little prayer, Chain of fools e l’indimenticabile (You make me feel like) a natural woman.

La regina del soul si è spenta il 16 agosto 2018 a causa di un cancro al pancreas.

Crediti foto@Kikapress