Hard Kill, gli errori del film con Bruce Willis che non hai mai notato

Canale 20 l'8 dicembre propone in prima serata hard Kill, pellicola del 2020 con Bruce Willis. Ma nel film ci sono veramente tanti errori

Mercoledì 8 dicembre Canale 20 Mediaset propone in prima serata ‘Hard Kill’ film del 2020 diretto da Matt Eskadari, con protagonista Bruce Willis. Nel cast oltre al nostro amato Bruce, troviamo Jesse Metcalfe e Natalie Eva Marie. Un action thriller adrenalinico che vede collaborazione per la terza volta dell’attore di die Hard e del regista iraniano.

LEGGI ANCHE: — La trasformazione del bambino de ‘Il sesto senso’: ingrassato e con la barba. Ecco com’è oggi

Il film non ha riscosso un grandissimo successo di critica, colpa forse anche dei troppi errori presenti nella pellicola.

Come il volo che viene detto schiantarsi al largo della costa, mentre il filmato mostra che l’incidente avviene a terra. O il personaggio di Nicholas Fox (interpretato da Texas Battle) che chiama quello di Willis Mr. Charmers anziché Chalmers. E restando sempre in tema di nomi, il villain Padrone (Sergio Rizzuto) che chiama Bruce Willis Dayton invece che Donovan.

Nel film ci sono veramente tanti errori, per farvi un’idea: è veramente, come sostengono molti, l’ennesimo film di serie C fatto da Willis?! Noi vi invitiamo comunque a vedere Hard Kill, che l’8 dicembre sarà trasmesso in prima serata su Canale 20.

Crediti foto@kikapress