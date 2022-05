La trasformazione del bambino de ‘Il sesto senso’: ingrassato e con la barba. Ecco com’è oggi

Haley Joel Osmen, il bambino di Il sesto senso è ormai grande ed ha voluto dedicare un messaggio al suo idolo

Com’è oggi il bambino de ‘Il sesto senso’? Irriconoscibile

Chi segue X Files non ha potuto far a meno di notare che nel sesto episodio dell’11° stagione il protagonista è un volto molto noto del grande schermo: se non avete riconosciuto Haley Joel Osment, il bambino de ‘Il sesto senso’, è perfettamente comprensibile vista la radicale trasformazione dal 1999 a oggi.

L’attore 30enne, originario di Los Angeles, è apparso decisamente in sovrappeso e con la barba folta: nulla a che vedere con il minuto paziente dello psicologo interpretato da Bruce Willis che vedeva la gente morta. Né con il genietto di ‘Un sogno per domani’ (Mimi Leder, 2000) o il bambino robot di ‘A. I. – Intelligenza artificiale’ (Steven Spielberg, 2001).

Il bambino de ‘Il sesto senso’ spietato soldato in X Files: eccolo oggi

Lineamenti grossolani e stazza rilevante, in X Files 11 Haley Joel Osment ha interpretato un vecchio commilitone di Skinner nel 1969 esposto a un gas sperimentale che aveva acutizzato le sue paranoie trasformando il ragazzo un tempo spaventato in un soldato senza anima.

L’ex bambino prodigio de ‘Il sesto senso’ che ha esordito al cinema a 6 anni nel ruolo del figlio di Tom Hanks in ‘Forrest Gump’, ha avuto una pesantissima battuta d’arresto nel 2006 quando è stato coinvolto in un grave incidente dove ha riportato ferite multiple e solo 3 mesi dopo è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e possesso di marijuana.

Haley Joel Osment è stato poi sottoposto a libertà condizionata per tre anni e costretto a partecipare alle riunioni degli alcolisti anonimi per un lungo periodo. Del bambino de Il sesto senso, ahinoi, resta poco o nulla oggi che l’attore ha 30 anni ed è irriconoscibile: possiamo solo consolarci guardandolo di tanto in tanto nella pellicola cult che lo fece piombare nella lista degli attori più promettenti di Hollywood.

Haley Joel Osment, l’omaggio a Bruce Willis

Come tutti sanno Bruce Willis è malato. Così, Haley Joel Osment dopo aver appreso la brutta notizia ha voluto dedicargli un messaggio attraverso un post sui social dove ha scritto:

“È stato difficile trovare le parole giuste per qualcuno che ho sempre ammirato, prima sul grande schermo e poi, per un grande colpo di fortuna, di persona. È una vera leggenda che ha arricchito tutte le nostre vite con una carriera unica che abbraccia quasi mezzo secolo. Sono così grato per ciò che ho potuto testimoniare in prima persona e per l’enorme lavoro che lui ha fatto nel mondo del cinema, che ci lascerà appagati ancora per tanti anni a venire. Volevo solo esprimere il rispetto e la profonda ammirazione che nutro per Bruce e la sua famiglia mentre vanno avanti con il coraggio e il buon umore che li hanno sempre contraddistinti”.

