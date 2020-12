Era il 1994 quando Forrest Gump arrivò nelle sale cinematografiche. Il 30 dicembre su Italia1 potremo rivedere questo capolavoro

Mercoledì 30 Dicembre in prima serata su Italia 1 andrà in onda ‘Forrest Gump’, indimenticabile film del 1994 con uno straordinario Tom Hanks. Diretto da Robert Zemeckis, il film ha ricevuto 13 nomination agli Oscar del 1995 portandone a casa 6 tra cui quello come Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista. Ecco alcune curiosità di questo film divenuto un vero e proprio cult.

Forrest Gump, sapevate anche questo sul film? I 5 segreti che ancora non conosci

LEGGI ANCHE: — La trasformazione del bambino de ‘Il sesto senso’: ingrassato e con la barba. Ecco com’è oggi

La pellicola è costata 55 milioni di dollari e ne ha incassati quasi 680 in tutto il mondo, vincendo 6 Oscar, 3 Golden Globes e nel complesso ha vinto più di 40 premi. Moltissime, poi, le frasi passate alla storia e ormai immortali che Forrest Gump ci ha regalato, come numerose le curiosità legate al film, al set e agli attori.

Sapevate che Tom Hanks non fu il primo attore a cui venne proposta la parte? Prima di lui furono contattati John Travolta, Bill Murray e Chevy Chase. Travolta rifiutò perché stava facendo Pulp Fiction (altro capolavoro), ma più di una volta ha affermato di essersi pentito di aver detto no a quel ruolo.

Tom Hanks non chiese un vero e proprio compenso

Si tratta del 19 film per Tom Hanks che ancora non aveva raggiunto la fama, anche se sarebbe accaduto di lì a poco con la vittoria del suo primo Oscar per Philadelphia (del 1993). Insieme a Spencer Tracy è l’unico attore ad aver vinto due Oscar consecutivi nella stessa categoria: Miglior attore nel 1994 per Philadelphia appunto e nel 1995 per Forrest Gump. L’attore credeva così tanto nel progetto che non chiese un vero e proprio compenso, ma una percentuale sugli incassi. Il film fu un successo e l’attore guadagna 40 milioni di dollari.

Le Nike Cortez

Vi ricordate le scarpe che la sua adorata Jenny regala a Forrest? Sono le Nike Cortez 1974 e si trovano su internet a partire da 99 dollari.

Nel film c’è anche il fratello di Tom

Sicuramente non avrete fatto caso che durante le scene di corsa, Forrest Gump non è interpretato da Tom Hanks. La controfigura che lo ha sostituito gli somiglia moltissimo, dal momento che è il fratello, Jim Hanks.

La camicia a quadri blu

Ad ogni salto temporale, Forrest Gump la indossa nella scena iniziale: l’unica cosa che resta uguale, mentre tutt’intorno al protagonista il mondo cambia.

La celebre panchina

La panchina su cui Forrest pronuncia una delle frasi iconiche del film “La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita” non si trovava in realtà in Chippewa Square, ma venne messa in quel punto appositamente. Oggi si trova al Savannah History Museum ed è il secondo oggetto di scena più celebre nella storia del cinema dietro alle scarpette rosse di Dorothy nel Mago di Oz.

Il ristorante di Bubba esiste veramente

Nel 1996 a Monterey in California venne aperto il primo Bubba Gump Shrimp Company Restaurant and Market una catena di ristoranti ispirati al film e specializzati in frutti di mare e pesce. Oggi in tutto il mondo se ne contano 43 (29 nei soli Stati Uniti) ma ce n’è uno anche in Europa e per la precisione a Londra.

Crediti foto@Kikapress