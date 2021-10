Tommy Weber e Antonio Folletto presentano ‘Come prima’.

Antonio Folletto e Francesco Di Leva sono i protagonisti di 'Come Prima' film tratto dall'omonima graphic novel. La nostra intervista

È stato presentato ad Alice nella Città la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di roma, “Come prima” regia di Tommy Weber.

Tratto dall’omonima graphic novel del fumettista francese Alfred e già vincitrice del Fauve d’or al Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, il film vede protagonisti due fratelli interpretati da Antonio Folletto e Francesco Di Leva.



Fabio e Andrè sono fratelli sì, ma non si vedono da 17 anni. Separati dal tempo e dal loro carattere, non si vedono da quando Fabio ha lasciato la casa della sua famiglia a Procida, per combattere al fianco delle camicie nere di Mussolini. La morte del padre porta Andrè ad andare in Francia per rispettare le sue ultime volontà: trovare il fratello affinché possa assistere al suo funerale. Inizia così un lungo viaggio in macchina per raggiungere l’isola natale, attraverso paesaggi traumatizzati dalla guerra, la stessa guerra che ha separato Fabio e André.

Abbiamo incontrato il regista e Antonio Folletto. Ecco la nostra intervista

