RomaFF16 day 6, un nome su tutti: Quentin Tarantino

Il due volte premio Oscar Quentin Tarantino è il protagonista della giorno numero 6 del RomaFF16, dove riceverà il Premio Alla Carriera

Non ce ne vogliano gli altri protagonisti della Festa del Cinema di Roma, ma il day 6 è nel nome di Quentin Tarantino. Il due volte premio Oscar sarà protagonista alle 19 in Sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica, dell’Incontro Ravvicinato. In quell’occasione il regista di Le iene, Kill Bill, Bastardi senza gloria riceverà il Premio alla Carriera che sarà consegnato da Dario Argento.

“C’è stato un momento della mia vita in cui guardavo qualsiasi film italiano. E ho dedicato gli anni migliori della mia carriera a realizzare la mia versione di questi film. Per questi motivi ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma è fantastico!”. Quentin Tarantino

Due i film della Selezione Ufficiale che verranno presentati domani al RomaFF16: Yuni di Kamila Andini e Una película sobre parejas di Natalia Cabral e Oriol Estrada.

Yuni è la storia di un’adolescente indonesiana dalla brillante intelligenza che sogna di frequentare l’università. Quando due uomini che conosce a malapena la chiedono in moglie, lei respinge entrambe le profferte di nozze, scatenando tra la sua gente dicerie e pettegolezzi che scaturiscono da una leggenda secondo la quale una donna che rifiuta tre proposte di matrimonio non si sposerà mai. La situazione diventa ancora più tesa quando un terzo uomo si presenta a chiedere la sua mano.

In Una película sobre parejas i registi Natalia e Oriol coppia anche nella vita, raccontano l’amore di coppia intervistandone diverse. Cercheranno di sapere se vanno d’accordo e quali sono i loro problemi più tipici. Mentre Natalia e Oriol procedono con le riprese, cominciano a riaprirsi le ferite della loro stessa relazione, e le discussioni si sovrappongono ai dubbi. Portare a termine il documentario sarà per loro l’occasione di rimodellare l’amore che li unisce e l’amore che hanno per il cinema.

Nella linea di programma Riflessi alle ore 21.30, verrà presentato Crazy for Football – Matti per il calcio, il nuovo film di Volfango De Biasi che torna a parlare di calcio e solidarietà dopo il successo dell’omonimo documentario. Alla stessa ora, al MAXXI, ci sarà la proiezione di Inedita, un ritratto intimo di Susanna Tamaro che sarà presentato al pubblico alla presenza della regista Katia Bernardi e della scrittrice stessa.

