‘Anni da cane’, Fabio Mollo: «Gli adolescenti di oggi sanno essere super inclusivi»

Dopo essere stato presentato ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela del RomaFF16, arriva su Amazon Prime Video dal 22 Ottobre ‘Anni da cane’ di Fabio Mollo. Il nuovo film Amazon Original, una commedia young-adult, racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. In seguito ad un’incidente, Stella si convince che i suoi anni vadano calcolati come quelli dei cani.

“L’adolescenza è quel periodo della vita in cui tutto è assoluto, è catastrofico e meraviglioso allo stesso tempo. Tutto è fondamentale e ogni minuto va vissuto al cento per cento. Credo sia così per tutti gli adolescenti, quelli di ieri e quelli di oggi. E’ un omaggio alle generazioni di oggi, all’adolescenza di oggi che hanno questa voglia di essere super inclusivi, colorati, fluidi nel senso che vanno fuori dagli schemi..”

Fabio Mollo