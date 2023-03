Per il film ‘What’s Love’, in uscita il 16 marzo, un festival multiculturale a tema Bollywood per le vie del Pigneto.

What’s Love?, la nuova commedia romantica di Shekhar Kapur con Lily James, Shazad Latif ed Emma Thompson, oggi al cinema con Lucky Red, cerca di rispondere ad una domanda importante: What’s love?. La risposta è passione o, meglio ancora, l’incontro tra due culture! Ed è quello che è successo a Roma, pochi giorni fa, quando in occasione del lancio del film è stata organizzata una vera e propria Experience Bollywoodiana. Un invito esclusivo aperto a tutti per celebrare l’amore e la multiculturalità. Un incontro unico tra la cultura italiana e le tradizioni e danze pakistane in collaborazione con l’associazione Bhumika Dance Bollywood.

Un pomeriggio di festa, dove gli ospiti hanno potuto indossare i coloratissimi abiti tradizionali, collane e ghirlande di fiori. Hanno poi anche potuto provare i tatuaggi all’henné e assaggiare i sapori tipici orientali. Infine, prima di raggiungere il Nuovo cinema Aquila per la visione in anteprima del film in lingua originale, gli ospiti hanno preso parte ad una coloratissima, gioiosa e partecipata parata in pieno stile bollywoodiano, che ha riempito le strade del Pigneto.

Così la celebrazione dell’uscita al cinema di What’s Love? ha portato a nuove riflessioni sull’accoglienza e l’incontro tra culture, eliminando le barriere, lasciando spazio alla condivisione e alla curiosità di tutti.

