Come un gatto in tangenziale 2 'Ritorno a Coccia di Morto', uscirà il 16 dicembre 2021: ma le gemelle Pamela e Sue Ellen, ci saranno?

Le riprese di ‘Come un gatto in tangenziale 2’ sequel della fortunata commedia del 2017 diretta da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, sono iniziate lo scorso settembre. C’è tanta attesa per questo secondo capitolo, che riporterà sul grande schermo il quartiere romano di Bastoggi. E la domanda è inevitabile: le gemelle Pamela e Sue Ellen, che nel film sono le parenti cleptomani della Cortellesi, ci saranno?

Come un gatto in tangenziale 2, la verità sulle gemelle Pamela e Sue Ellen: ci saranno nel secondo film?

Come un gatto in tangenziale oltre ad aver sbancato al botteghino quando uscì nel 2017, regalò la notorietà ad un quartiere difficile di Roma (quello di Bastoggi), e ad alcuni suoi abitanti: le gemelle. Il loro parlare all’unisono, con quell’aria sempre un po’ tra le nuvole, la loro simpatia le ha portate a conquistare il cuore degli spettatori. Una volta finito il film, le abbiamo viste clienti ne Il Salone delle Meraviglie di Federico Fashion Style, poi però si sono rese protagoniste di diversi episodi spiacevoli.

Proprio come il loro personaggi del film, sono state protagoniste di alcuni furti e nel 2019 sono state arrestate. Ma ora che le riprese del secondo capitolo ‘Ritorno a Coccia di Morto’ sono iniziate e che l’uscita del film è prevista per il 16 dicembre 2021 grazie a Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, la domanda nasce spontanea.

Ci saranno o non ci saranno?

La loro presenza è incerta. Mentre sono confermati, oltre ovviamente ai protagonisti Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese), Claudio Amendola nei panni di Sergio (l’ex di Monica) e Sonia Bergamasco ovvero Luce (ex moglie di Giovanni). Si aggiungono due new entry: Sarah Felberbaum e Luca Argentero. Dei loro ruoli ancora non si sa nulla come del resto tutto tace sulla presenza delle gemelle (al secolo Alessandra e Valentina Giudicessa).

Come riportato da Il Messaggero, in un articolo di novembre 2019, le gemelle sono state accusate di furto con destrezza e condannate a un anno di reclusione al termine di un processo condotto con rito abbreviato. La pena dovrebbe essere quindi finita, ma ancora non è dato sapere se torneranno in qualche scena del film.

Crediti foto@kikapress