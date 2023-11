Tre rassegne, ma anche omaggi e i film scelti da Martin Scorsese: il programma di dicembre della Casa del Cinema di Roma.

La Fondazione Cinema per Roma presenta il programma di dicembre della Casa del Cinema. Nel corso del mese si svolgeranno tre rassegne. Dal 2 all’8 dicembre, cinque film in retrospettiva celebreranno l’opera di Elio Petri, in un viaggio fra reale e grottesco, anticonformismo e denuncia sociale. Dal 15 al 17 dicembre, nell’ambito di Città in scena – Festival della rigenerazione urbana, ci sarà invece un ciclo di sette proiezioni in collaborazione con Fondazione Musica per Roma: si andrà alla scoperta dell’immaginario urbano sul grande schermo. Infine, dal 24 dicembre al 7 gennaio, il pubblico potrà assistere a Winter Tales, una serie di undici capolavori invernali per trascorrere le festività in compagnia della Casa del Cinema.

Inoltre, dal 17 al 27 dicembre, avrà luogo l’ultima parte di Carta Bianca a Martin Scorsese, con una nuova selezione di opere scelte direttamente dal grande regista. Due gli omaggi in programma: il primo (2 dicembre) sarà dedicato alla produttrice Marina Cicogna, scomparsa lo scorso 4 novembre, mentre il secondo (9 dicembre) vedrà protagonista lo scrittore Italo Calvino, a cent’anni dalla nascita.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, domenica 3 dicembre sarà proiettato Quattro quinti di Stefano Urbanetti, mentre lunedì 4 si terrà un nuovo appuntamento in collaborazione con la Galleria Borghese con la proiezione di Artemisia Gentileschi, Pittrice Guerriera di Jordan River.

Casa del Cinema a Roma: l’omaggio a Marina Cicogna

2 dicembre | Sala Cinecittà ore 18 | Ingresso: 5 euro

La programmazione di dicembre della Casa del Cinema si aprirà con un omaggio a Marina Cicogna, scomparsa lo scorso 4 novembre, produttrice tra le più geniali e illuminate della nostra storia, icona indiscussa di stile e creatività. Sabato 2 dicembre alle ore 18, il pubblico potrà assistere a Marina Cicogna – La vita e tutto il resto di Andrea Bettinetti, documentario che racconta da una parte i ricordi professionali e il rapporto con registi come Pier Paolo Pasolini, Francesco Rosi e Elio Petri, dall’altra la storia di una donna libera a 360 gradi, refrattaria a ogni definizione.

Il cinema di Elio Petri

2-8 dicembre | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

Da sabato 2 a venerdì 8 dicembre, la Casa del Cinema dedicherà una retrospettiva di cinque film all’opera di Elio Petri, uno dei più importanti autori del cinema italiano. In programma Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Premio Oscar per il Miglior film straniero nel 1971, La decima vittima, opera unica nella sua epoca, uno dei pochi film italiani di fantascienza, e La classe operaia va in paradiso, Palma d’oro al Festival di Cannes. Saranno infine proiettati A ciascuno il suo e Todo modo che segnano l’inizio e la fine del fortunato sodalizio artistico ed ideologico fra il regista e l’attore Gian Maria Volonté.

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

3 dicembre | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, domenica 3 dicembre la Casa del Cinema ospiterà la proiezione di Quattro quinti di Stefano Urbanetti, applaudito alla Festa del Cinema di Roma 2023. Il regista firma un docu-film sul calcio giocato dai non vedenti, con protagonisti i giocatori della Asdd Roma 2000 nella fase finale della stagione: ognuno racconta il suo mondo interiore e come ha trasformato il deficit visivo in una risorsa.

Al Cinema con la Galleria Borghese

4 dicembre | Sala Fellini | Ingresso gratuito previo ritiro coupon

Grazie alla collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e Galleria Borghese, una volta al mese, la Casa del Cinema ospita un film dal contenuto attinente alle mostre realizzate alla Galleria Borghese oppure legato alle opere della collezione permanente. In questo caso, sarà proiettato Artemisia Gentileschi, Pittrice Guerriera di Jordan River.

Omaggio a Italo Calvino

Sabato 9 dicembre | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, la Casa del Cinema ricorderà uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento con la proiezione di Italo Calvino, lo scrittore sugli alberi di Duccio Chiarini. Il documentario, grazie anche ad archivi inediti, rilegge il percorso artistico di Calvino attraverso uno dei suoi più celebri romanzi, Il barone rampante, alla scoperta del rapporto tra l’opera dell’autore e i contesti storici che ha attraversato.

Città in scena – Festival della rigenerazione urbana

15 – 17 dicembre | Sala Fellini | Ingresso: 5 euro

Nell’ambito di Città in Scena – Festival della rigenerazione urbana, in programma dal 13 al 17 dicembre promosso da Fondazione Musica per Roma, ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Mecenate 90 e CIDAC – Associazione delle Città d’Arte e Cultura, la Casa del Cinema ospiterà un ciclo di sette film per ripercorrere alcune tappe fondamentali dell’immaginario cinematografico urbano. Un lungo viaggio, dal 15 al 17 dicembre, che partirà da New York (con 25th Hour di Spike Lee) per arrivare fino a Palermo (Tano da morire di Roberta Torre) coinvolgendo Venezia (Welcome Venice di Andrea Segre), Roma (Estate romana di Matteo Garrone), Barcellona (Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen), Napoli (Nostalgia di Mario Martone) e Tokyo (Lost in Translation di Sofia Coppola).

Carta Bianca a Martin Scorsese

17 – 27 dicembre | Sala Cinecittà, Sala Fellini | Ingresso: 5 euro

La Casa del Cinema e la Cineteca di Bologna presenteranno, dal 17 al 27 dicembre, con repliche fino al 30 dicembre, l’ultima parte di Carta Bianca a Martin Scorsese, un nuovo programma di pellicole scelte direttamente dal grande cineasta. La formula è quella già proposta, i film saranno presentati a coppie: a un titolo da lui scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, Scorsese abbinerà un’opera che è stata fonte di ispirazione per il suo lavoro.

Wild Tales

24 dicembre – 7 gennaio | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

Dal 24 dicembre al 7 gennaio, si svolgerà la rassegna Winter Tales, una serie di undici capolavori invernali firmati, tra gli altri, da autori come Frank Capra, Billy Wilder, Stanley Kubrick, Tim Burton, Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino, per trascorrere le festività in compagnia della Casa del Cinema.

Come Partecipare

I biglietti per le proiezioni a pagamento in programma alla Casa del Cinema si possono acquistare online attraverso i siti www.casadelcinema.it e www.boxol.it/casadelcinema e presso la biglietteria in Largo Marcello Mastroianni 1.La biglietteria/infopoint sarà aperta con i seguenti orari: dal lunedì al sabato ore 12 – 21 | domenica ore 10 – 21 (24 dicembre ore 11.30 – 16.30 | 25 dicembre ore 15 – 19 | 31 dicembre ore 11.30 – 16.30).Prezzo dei biglietti: 5 euro.Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate. Qui i prossimi eventi.