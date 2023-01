‘Asterix & Obelix – il Regno di Mezzo’: clip esclusiva dell’atteso film

Dal 2 febbraio arriva al cinema il quinto e atteso episodio sulla serie francese di culto, diretto da Guillaume Canet.

Preparatevi a vivere una nuova e divertente avventura in compagnia di una delle storiche coppie del cinema: dal 2 febbraio 2023 arriverà Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo. Distribuito da Notorious Pictures si tratta dell’atteso quinto film sulla serie francese di culto, diretto da Guillaume Canet.

In questa nuova storica avventura di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, i due valorosi guerrieri (interpretati da Guillaume Canet – Asterix e Gilles Lellouche – Obelix) dovranno aiutare Fu Yi, l’unica figlia dell’imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

A completare il cast, il premio Oscar Marion Cotillard nei panni di Cleopatra, Vincent Cassel in quelli di Cesare e un inedito Zlatan Ibrahimović nel ruolo del romano Caius Antivirus. L’appuntamento con Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo è nelle sale per il 2 febbraio: vi lasciamo alla visione della clip in esclusiva e in anteprima.

Crediti foto@Ufficio stampa Notorious Pictures