25 lettere di Louise Harrison, madre di George, saranno vendute all’asta: in esse, parole dure nei confronti delle fan della band.

La madre di George Harrison – Louise Harrison – contro il cosiddetto Beatlism: una lettera rivela infatti cosa pensasse Louise del comportamento delle fan della band. Frasi non proprio lusinghiere della donna nei confronti soprattutto delle ragazze che assistevano ai concerti dei Beatles, rese pubbliche in vista di un’asta: 25 lettere di Louise Harrison – indirizzate all’adolescente Janet Gray – saranno infatti vendute in occasione dell’annuale Liverpool Beatles Auction, che si terrà il 26 agosto.

Sono lettere che la mamma di Harrison scriveva in risposta a quelle che arrivavano da parte dei fan di tutto il mondo. Janet Gray – di Crosby – era una di loro e la corrispondenza sembra essere stata molto sincera e toccante. «Spero che le mie lettere non ti causino problemi a casa. – scriveva Louise – Se è così non ti scriverò più».

Proprio in uno di questi scambi, Louise si scagliava poi contro le fan di figlio e colleghi: «Lo scorso mercoledì sono andata a Manchester – si legge – ed ero veramente disgustata dal modo in cui le cosiddette fan hanno solo urlato durante l’intera performance dei Beatles. Nessuno con un po’ di buon senso pagherebbe e farebbe la fila solo per stare su una sedia e urlare, senza sentire nulla del concerto. Da donna, mi sono vergognata».