Tempo di viaggi e vacanze, con Barcellona che vince nelle ricerche degli italiani su Holidu. Seguono San Teodoro e Palma di Maiorca. La classifica completa.

Gli italiani che possono permettersi le vacanze ad agosto sono ormai in partenza o sono già arrivati a destinazione. E se trascorrere il Ferragosto in una località turistica è per molti proibitivo, riducendo i giorni lontano da casa o optando per soluzioni low-cost è possibile trovare il viaggio adatto a tutti i portafogli. Così, non bisogna necessariamente rinunciare a qualche giornata di puro (e meritato) relax. Ma quali sono le destinazioni più in voga del momento?

Lo rivela Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa, che ha realizzato la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2023. Per farlo ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani sul sito holidu per soggiorni compresi tra l’11 agosto 2023 e il 16 agosto 2023. Quindi, ha quindi stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più ricercate. E per ciascuna località sono stati indicati il numero medio di persone per cui è stato ricercato l’alloggio oltre al prezzo medio di soggiorno a notte.

Fonte e classifica completa sono qui, ma vediamo insieme chi guida la chart.

Barcellona in vetta, poi Sardegna: i trend del momento

Barcellona conquista la medaglia d’oro: è la metà più gettonata dai vacanzieri italiani per questo ferragosto. La capitale catalana precede San Teodoro in Sardegna e un’altra spagnola, ossia Palma di Maiorca, sul terzo gradino. Al quarto posto c’è Gallipoli a tenere alta la bandiera del Salento, mentre al quinto posto Lloret de Mar, meta della movida spagnola, che precede Rimini. Al settimo posto l’ennesima meta spagnola, ossia Valencia, che precede Olbia, con Napoli e Alghero rispettivamente nona e decima.

Si conferma, dunque, la tendenza che vede gli italiani prediligere località nostrane rispetto a quelle estere. Tuttavia, in confronto ad altri momenti dell’anno si registra un maggior equilibrio: 18 destinazioni su 50, infatti, sono fuori dai confini nazionali. Nello specifico, la Spagna la fa da padrona a Ferragosto con otto località in classifica delle quali tre in top 5. Seguono con gran distacco Francia, Portogallo e Croazia con 2 mete ciascuna, mentre 1 meta per la Grecia e per l’Albania.

La regione italiana più rappresentata in questa classifica è la Sardegna con 10 destinazioni di cui tre fra le prime dieci posizioni. Oltre a San Teodoro seconda, si distinguono Olbia ottava e Alghero decima. Villasimius e Budoni seguono rispettivamente nelle posizioni 17ma e 20ma. Costa Rei è invece 27ma mentre Pula è tre posizioni sotto al 30mo posto. A chiusura troviamo Palau 43ma e Santa Teresa di Gallura 48ma. La Sicilia si difende bene con 6 località in classifica (nessuna fra le prime dieci): San Vito Lo Capo è in 11ma posizione, poi Palermo 22ma, Siracusa 25ma e Marina di Ragusa 37ma. Castellammare del Golfo si attesta in 42ma posizione, mentre chiude Cefalù al 49mo posto.

Sono invece cinque le località della Puglia: oltre a Gallipoli quarta, Porto Cesareo è il 18ma posizione mentre Monopoli è 29ma. Le altre due località sono Vieste in 38ma posizione e Otranto 45ma. Due destinazioni ciascuna per Toscana (Viareggio 16ma e Follonica 41ma), Veneto (Bibione 19ma e Jesolo 34ma) e Lazio (Sperlonga 28ma e Roma 40ma). E ancora: Emilia-Romagna (Rimini sesta e Riccione 24ma) e Campania (Napoli nona e Paestum 50ma). Una meta ciascuna, infine, per Lombardia (Livigno 21ma), Calabria (Tropea 12ma) e Friuli-Venezia Giulia (Lignano Sabbiadoro 15ma).

La meta più costosa e la più conveniente

La città più costosa, al di sopra dei 300 euro, è Parigi con un prezzo medio a notte a persona di 342 euro. Seguono quattro città al di sopra dei 200 euro: Barcellona con i suoi 268 euro e Palma di Maiorca con 244 euro di notte a persona precedono Marbella e Roma. Tutte le destinazioni sono comprese tra i 100 e i 200 euro a notte a persona. L’unica meta al di sotto dei 100 euro è Saranda, dove si trova la stupenda spiaggia di Ksamil. Per soggiornare in questa località dell’Albania occorrono in media soli 60 euro a notte a persona. Una meta più che conveniente, non c’è che dire.

Un altro dato che emerge chiaramente dalle rilevazioni è che non si parte per Ferragosto se non si è in gruppo. Molto variegato è, infatti, il numero di persone per destinazione e va da tre a sei. Se città come Livigno, Rovigno e Lisbona sono scelte in media da tre persone a soggiorno, la stragrande maggioranza delle destinazioni sono visitate in media da quattro persone a soggiorno. Ma si arriva anche alle 5 persone (Palma di Maiorca, Marbella e Benidorm, Gallipoli, Siracusa e Castellammare del Golfo) e addirittura a sei persone per Lloret de Mar, Alicante e Marina di Ragusa.

