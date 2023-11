Il 59% dei consumatori italiani afferma di aver acquistato articoli definiti “dupe” dopo aver visto il prodotto diventare virale sui social media

La tendenza a cercare alternative economiche a prodotti di lusso, conosciute come “dupe”, si è rivelata una trappola per il 36% dei consumatori italiani, secondo un sondaggio condotto da Trustpilot, piattaforma globale di recensioni dei consumatori, in collaborazione con Scalapay, una realtà fintech leader nel Sud Europa nel mercato del Buy Now Pay Later.

Prodotti di bellezza, articoli di design per la casa, abbigliamento di alta moda, e persino articoli quotidiani come tazze termiche o capi di intimo, sono tra le categorie coinvolte in questa crescente tendenza. La popolarità di questi duplicati è alimentata principalmente sui social e sulla capacità degli influencer di farli diventare virali.

Il sondaggio ha rivelato che il 59% dei consumatori italiani ha ceduto alla tentazione degli acquisti “dupe” dopo aver visto i prodotti diventare virali sui social media. TikTok è la piattaforma leader, con il 33% dei Millennial e della Gen Z italiani che ammettono di acquistare “dupe” dopo averli scoperti sulla loro pagina “Per te”. Instagram segue al secondo posto, con il 57% dei consumatori italiani che ricerca prodotti “dupe” sulla piattaforma.

Il 36% degli italiani si dice truffato dai dupe

Tuttavia, è preoccupante notare che il 36% dei consumatori italiani dichiara di essere stato truffato nell’acquisto di un “dupe” da marchi o rivenditori noti. Le ragioni principali di delusione includono “scarsa qualità” (23%), “articolo danneggiato” (22%), o “articolo mai arrivato” (20%). In seguito a queste esperienze negative, il 20% dei consumatori ha perso fiducia nella piattaforma di social media da cui ha effettuato l’acquisto.

Nonostante il rischio, il 39% dei consumatori italiani ammette di utilizzare i social media più frequentemente quando effettuano acquisti online. La ricerca ha sottolineato l’importanza delle recensioni online, con il 74% dei consumatori italiani che afferma di cercare regolarmente recensioni aziendali prima di effettuare acquisti online.