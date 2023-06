Treccani, edulia e TikTok uniscono le forze per dar vita alla piattaforma ‘Da 0 a ∞ – Pionieri digitali di oggi e domani’.

Si chiama Da 0 a ∞ – Pionieri digitali di oggi e domani la nuova piattaforma sviluppata da edulia dal Sapere Treccani e TikTok. L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze e le competenze necessarie a coloro che vogliono utilizzare l’app come mezzo di diffusione culturale, educativo e sociale, avvalendosi della competenza e dei consigli di alcuni dei pionieri di TikTok.

L’educazione culturale parte dallo stimolo alla curiosità

Il progetto si propone di offrire alcuni degli strumenti chiave e ispirazionali per rispondere alla crescente richiesta di informazioni e formazione. In che modo? Attraverso le testimonianze e i suggerimenti di chi ha saputo usare il digitale per costruire ponti infiniti, unendo persone attraverso la voglia di apprendere.

Come convertire le nozioni in opportunità di accesso a sfere del sapere spesso erroneamente considerate difficili o di nicchia? Stimolando la curiosità attraverso l’inventiva di narratori digitali, i creator. Sono le figure capaci di attrarre pubblici diversi e di rendere fruibile la cultura grazie a linguaggi e chiavi di lettura e di racconto innovativi. Le inedite video pillole di cultura realizzate dai creator di TikTok per questo progetto mostrano, infatti, come poter dare slancio alla propria idea e ottenere in qualunque ambito grandi risultati.

I primi creator coinvolti possono considerarsi dei veri e propri precursori nella divulgazione digitale su TikTok. Persone che hanno saputo – attraverso i format e il linguaggio tipici della piattaforma di intrattenimento – veicolare a un pubblico di massa le proprie conoscenze nelle più differenti discipline: Ilde Forgione per arte e musei, Antonio Mascoli per il cinema, Sebastiano Gravina per l’inclusività, Andrea Petroni per il turismo, Federico Rognoni per la comunicazione, Megi Bulla e Valentina Ghetti per l’editoria, Sandro Marenco per l’insegnamento, Alessandro per la chimica, Francesco Di Costanzo per le istituzioni.

Una piattaforma che va da 0 a ∞

Per Da 0 a ∞: Pionieri digitali di oggi e domani è stata realizzata una sezione ad hoc all’interno della piattaforma edulia Masterclass, con contenuti creati in cooperazione dal nuovo polo edutech dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana insieme a TikTok. I contenuti della piattaforma sono sviluppati come delle vere e proprie pillole avveniristiche su come far crescere le proprie idee e progetti e che verranno alimentati nel corso del tempo. Sono inoltre accessibili liberamente da tutti senza abbonamento sia da desktop sia da mobile, previa iscrizione gratuita. Gli interventi dei creator sono inoltre disponibili anche in modalità podcast, oltre che fruibili tramite l’app di edulia.

«Con questo progetto realizzato con TikTok vogliamo far riflettere sui nuovi linguaggi che ci accompagnano nelle vite di tutti i giorni, personali e professionali, presenti e future. – commenta Cristina Pozzi, CEO di edulia dal Sapere Treccani – Da due anni siamo impegnati a dare sempre più impulso alla divulgazione di saperi e competenze attraverso esperienze esemplari. Dalle Masterclass tenute da esperti e professionisti rivolte a studenti e giovani adulti ai corsi di edulia Treccani Scuola, prima piattaforma edutech ad abbonamento per la formazione continua e certificata dei docenti. Con il progetto di TikTok e con altri in arrivo continueremo a essere un osservatorio della società di oggi per capire i cambiamenti in atto e la migliore direzione da imboccare domani».