‘NelleMieMani’: i cittadini e i volontari riqualifichano il CAM della Pecetta realizzando, con NoBez, un’opera artistica.

Continua il percorso di cura e rigenerazione urbana promosso con il progetto NelleMieMani – C’è molto di più in ogni tazza di Nescafé in collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni del territorio e i cittadini. Un’iniziativa virtuosa che ha preso il via nel 2021 con la riqualificazione del campo da basket di Via Canova a Trento e che oggi, a Milano, vede protagonista il CAM Pecetta, un Centro di Aggregazione Multifunzionale del Municipio 8 frequentato ogni giorno da giovani, adulti e anziani.

In questo nuovo progetto – che ha ottenuto il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano – pubblico e privato si uniscono nuovamente in modo sinergico per il bene comune e per restituire alla città uno spazio bello e riqualificato. Un luogo di aggregazione accogliente e protetto, dove la diversità diventa ricchezza e il senso di comunità può rinascere a partire da stili di vita sani e attenti all’ambiente. Un punto di incontro e di socialità non solo per bambini e ragazzi ma rivolto a tutti i residenti che abitano il quartiere.

NelleMieMani: il murale di NoBez

L’azione propone la sistemazione e rigenerazione di tre aree interne al CAM Pecetta: l’Area del campo da pallavolo, l’Area Giochi e l’Area Gazebo. Una riqualificazione funzionale ma anche artistica mediante la realizzazione di un’opera d’arte murale sul campo di pallavolo, in collaborazione con Filippo Benzoni, in arte NoBez. NoBez è un giovane talento emergente dell’hinterland milanese, laureato alla Nuova Accademia di Belle Arti, con una già ricca esperienza di street art alle spalle.

L’appuntamento è per il 18 novembre alle ore 9.30 al CAM Pecetta. Nescafé – in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio – invitano infatti gli abitanti del quartiere e tutti i residenti a prendere in mano i pennelli e partecipare attivamente alla riqualificazione diventando artisti per un giorno. Con questo nuovo progetto Nescafé porta avanti con passione il suo impegno per promuovere e sensibilizzare i cittadini di oggi sui valori e le sfide necessari per la costruzione di un futuro migliore e più sostenibile. Un cammino fatto di piccoli passi che comincia con una tazza di Nescafé.