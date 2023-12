Il primo trailer di ‘GTA 6’ è finalmente disponibile: il gioco Rockstar Games arriverà nel 2025 su PS5 e Xbox Series X|S.

Grand Theft Auto VI (comunemente abbreviato con GTA 6) ha finalmente una data di uscita, per quanto indicativa. Il gioco targato Rockstar Games arriverà infatti su PlayStation 5 e su Xbox Series X|S nel 2025. La notizia è arrivata in contemporanea con l’attesissimo primo trailer del gioco (neanche a dirlo, finito subito al #1 delle tendenze di YouTube nella categoria Games).

«Grand Theft Auto VI porta avanti i nostri sforzi di superare i limiti di ciò che è possibile nelle esperienze estremamente immersive e incentrate sulla storia dell’open world. – ha dichiarato Sam Houser, Founder di Rockstar Games – Non vediamo l’ora di condividere questa nuova visione con i giocatori di tutto il mondo».

Con GTA 6 arriviamo nello stato di Leonida, più precisamente nella città di Vice City (ma non solo, anticipa la nota stampa ufficiale). La news ufficiale di Rockstar Games descrive in questo modo la città: «Le strade sono intrise di neon, nella più grande e coinvolgente evoluzione della serie Grand Theft Auto mai vista». Non si sa altro al momento (e di fatto un leak ha costretto la Rockstar Games ad anticipare l’uscita del trailer), ma non mancheranno ulteriori dettagli nei prossimi mesi.