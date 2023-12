Gli indizi si fanno sempre più corposi: Peter Griffin dovrebbe arrivare in ‘Fortnite’ il 3 dicembre, dopo l’evento Big Bang.

La notizia era già nell’aria: nell’atteso Capitolo 5 Stagione 1 di Fortnite ci sarà un crossover con Peter Griffin di Family Guy e Solid Snake di Metal Year Solid. News quasi certa a causa del leak di un’immagine ben visibile sull’Xbox Store. Quel che è certo è che la nuova stagione inizierà dopo l’evento Big Bang e i fan – a questo punto – si aspettano grandi cose.

Già nel 2021 i data miner videro in-game l’apparizione di Peter Griffin. Ma ulteriore carne al fuoco l’aveva messa proprio Epic Games ad aprile 2022, facendo riferimento a Vader e Family Guy in un video. Il tutto è stato poi confermato da HYPEX e iFireMonkey, che hanno pubblicato sui social l’immagine di Peter Griffin accanto a Solid Snake, Survey Tiger Guy e Underground Jonesy (si tratta di una cattura dello schermo dell’Xbox Store).

Epic Games non ha confermato nulla, quindi non possiamo parlare di ufficialità, ma siamo abbastanza certi che Peter Griffin arriverà in Fortnite il 2 dicembre 2024. E tutto fa pensare a una skin nuova e ovviamente a tema.